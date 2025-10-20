Этого боится Путин: Зеленский назвал страх диктатора РФ, заставивший его звонить Трампу

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин звонил президенту США Дональду Трампу из-за страха возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По словам Зеленского, именно обсуждение дальнобойных ракет стало причиной, по которой Путин лично обратился к Трампу. Американский лидер пока воздерживается от передачи Tomahawk Украине, ожидая личной встречи с российским диктатором.
Президент сообщил, что после разговора с Трампом Украина находится в тесной координации с европейскими лидерами, также имеющими на вооружении Tomahawk и планирующих обратиться к США с официальной просьбой поддержать Киев.
Зеленский подчеркнул, что вопрос передачи ракет станет сильным шагом в общей позиции Украины и ее союзников.
6 октября Дональд Трамп заявил, что "в какой-то степени" принял решение о передаче Украине Tomahawk, но не хочет эскалации. В Кремле сразу отреагировали. Путин пригрозил, что в случае поставки этих ракет Москва "усилит систему противовоздушной обороны".
Уже 16 октября состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого обсуждался вопрос ракет Tomahawk. По словам Трампа, Путину "не понравилась идея", чтобы такие ракеты могли быть переданы Украине.
17 октября Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне, где стороны обсуждали не только поставки Tomahawk, но и усиление украинской ПВО и энергетики. В интервью NBC News Зеленский подтвердил, что президент США не дал окончательного ответа на ракеты Tomahawk.
