Этого боится Путин: Зеленский назвал страх диктатора РФ, заставивший его звонить Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин звонил президенту США Дональду Трампу из-за страха возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, именно обсуждение дальнобойных ракет стало причиной, по которой Путин лично обратился к Трампу. Американский лидер пока воздерживается от передачи Tomahawk Украине, ожидая личной встречи с российским диктатором.

"Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что после разговора с Трампом Украина находится в тесной координации с европейскими лидерами, также имеющими на вооружении Tomahawk и планирующих обратиться к США с официальной просьбой поддержать Киев.

Зеленский подчеркнул, что вопрос передачи ракет станет сильным шагом в общей позиции Украины и ее союзников.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что в европейских странах тоже есть Tomahawk. Вопрос не просто в них, а в использовании оружия. Мы разговаривали с европейскими лидерами после встречи с президентом Трампом – они сами хотят обращаться с просьбой к нему", – сказал президент.

6 октября Дональд Трамп заявил, что "в какой-то степени" принял решение о передаче Украине Tomahawk, но не хочет эскалации. В Кремле сразу отреагировали. Путин пригрозил, что в случае поставки этих ракет Москва "усилит систему противовоздушной обороны".

Уже 16 октября состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого обсуждался вопрос ракет Tomahawk. По словам Трампа, Путину "не понравилась идея", чтобы такие ракеты могли быть переданы Украине.

17 октября Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне, где стороны обсуждали не только поставки Tomahawk, но и усиление украинской ПВО и энергетики. В интервью NBC News Зеленский подтвердил, что президент США не дал окончательного ответа на ракеты Tomahawk.

