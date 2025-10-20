logo

Этого боится Путин: Зеленский назвал страх диктатора РФ, заставивший его звонить Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Этого боится Путин: Зеленский назвал страх диктатора РФ, заставивший его звонить Трампу

Владимир Зеленский заявил, что Путин звонил Трампу из-за страха поставки Украине ракет Tomahawk.

20 октября 2025, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин звонил президенту США Дональду Трампу из-за страха возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

Этого боится Путин: Зеленский назвал страх диктатора РФ, заставивший его звонить Трампу

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, именно обсуждение дальнобойных ракет стало причиной, по которой Путин лично обратился к Трампу. Американский лидер пока воздерживается от передачи Tomahawk Украине, ожидая личной встречи с российским диктатором.

"Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что после разговора с Трампом Украина находится в тесной координации с европейскими лидерами, также имеющими на вооружении Tomahawk и планирующих обратиться к США с официальной просьбой поддержать Киев.

Зеленский подчеркнул, что вопрос передачи ракет станет сильным шагом в общей позиции Украины и ее союзников.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что в европейских странах тоже есть Tomahawk. Вопрос не просто в них, а в использовании оружия. Мы разговаривали с европейскими лидерами после встречи с президентом Трампом – они сами хотят обращаться с просьбой к нему", – сказал президент.

6 октября Дональд Трамп заявил, что "в какой-то степени" принял решение о передаче Украине Tomahawk, но не хочет эскалации. В Кремле сразу отреагировали. Путин пригрозил, что в случае поставки этих ракет Москва "усилит систему противовоздушной обороны".

Уже 16 октября состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого обсуждался вопрос ракет Tomahawk. По словам Трампа, Путину "не понравилась идея", чтобы такие ракеты могли быть переданы Украине.

17 октября Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне, где стороны обсуждали не только поставки Tomahawk, но и усиление украинской ПВО и энергетики. В интервью NBC News Зеленский подтвердил, что президент США не дал окончательного ответа на ракеты Tomahawk.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО заявили, что Москва не имеет реальных возможностей ответить на передачу Украине ракет Tomahawk.

Также "Комментарии" писали о двух минимальных целях, которые ставит Путин для окончания войны в Украине



https://suspilne.media/1143124-evropejski-lideri-hocut-zvertatisa-z-prohannam-do-trampa-sodo-vikoristanna-raket-tomahawk-ukrainou-zelenskij/
