Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не может закончить войну в Украине, ведь, по его словам, не произошло "устранения первопричин украинского конфликта". На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, назвавший слова Лаврова "глупостью".
Глава МИД России Сергей Лавров
Как объяснил Андрей Коваленко, такими заявлениями Лавров пытается тянуть время и оттягивать решение США о давлении на РФ и помощи Украине.
Как объясняет глава ЦПД, первопричины войны России против Украины находятся не в Киеве, а в "имперской модели" Москвы.
Напомним, что Сергей Лавров во время разговора с журналистами заявил, что немедленное прекращение огня для России якобы будет означать забвение о причинах начала называемой "СВО". По словам главы МИД РФ, заявления о перемирии на войне в Украине прямо сейчас противоречат планам Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал страх Путина, заставивший его звонить по телефону Трампу. По его словам, российский диктатор опасается американского оружия.