Война с Россией В Украине ответили на заявление Лаврова о невозможности закончить войну прямо сейчас
НОВОСТИ

В Украине ответили на заявление Лаврова о невозможности закончить войну прямо сейчас

Глава ЦПД Андрей Коваленко критикует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности России закончить войну в Украине.

21 октября 2025, 13:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не может закончить войну в Украине, ведь, по его словам, не произошло "устранения первопричин украинского конфликта". На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, назвавший слова Лаврова "глупостью".

В Украине ответили на заявление Лаврова о невозможности закончить войну прямо сейчас

Глава МИД России Сергей Лавров

Как объяснил Андрей Коваленко, такими заявлениями Лавров пытается тянуть время и оттягивать решение США о давлении на РФ и помощи Украине.

"Россия продолжает свою старую глупость о "разрешении первопричин конфликта" и затем перемирии. Москва исключительно тянет время и испытывает терпение Трампа снова", — считает Коваленко.

Как объясняет глава ЦПД, первопричины войны России против Украины находятся не в Киеве, а в "имперской модели" Москвы.

"Первопричинами же на самом деле являются имперская модель существования России и курс, который Москва избрала с 1991 года. Собственные же первопричины они решать не хотят. Именно поэтому лишь физические, а не словесные удары по России могут изменить позицию", — добавил Коваленко.

Напомним, что Сергей Лавров во время разговора с журналистами заявил, что немедленное прекращение огня для России якобы будет означать забвение о причинах начала называемой "СВО". По словам главы МИД РФ, заявления о перемирии на войне в Украине прямо сейчас противоречат планам Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал страх Путина, заставивший его звонить по телефону Трампу. По его словам, российский диктатор опасается американского оружия.



