Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не может закончить войну в Украине, ведь, по его словам, не произошло "устранения первопричин украинского конфликта". На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, назвавший слова Лаврова "глупостью".

Глава МИД России Сергей Лавров

Как объяснил Андрей Коваленко, такими заявлениями Лавров пытается тянуть время и оттягивать решение США о давлении на РФ и помощи Украине.

"Россия продолжает свою старую глупость о "разрешении первопричин конфликта" и затем перемирии. Москва исключительно тянет время и испытывает терпение Трампа снова", — считает Коваленко.

Как объясняет глава ЦПД, первопричины войны России против Украины находятся не в Киеве, а в "имперской модели" Москвы.

"Первопричинами же на самом деле являются имперская модель существования России и курс, который Москва избрала с 1991 года. Собственные же первопричины они решать не хотят. Именно поэтому лишь физические, а не словесные удары по России могут изменить позицию", — добавил Коваленко.

Напомним, что Сергей Лавров во время разговора с журналистами заявил, что немедленное прекращение огня для России якобы будет означать забвение о причинах начала называемой "СВО". По словам главы МИД РФ, заявления о перемирии на войне в Украине прямо сейчас противоречат планам Путина.

