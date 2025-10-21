logo_ukra

Лавров заявив, чому зараз неможливо завершити війну в Україні
Лавров заявив, чому зараз неможливо завершити війну в Україні

Лавров заявив, що Росія не може забути про причини конфлікту

21 жовтня 2025, 13:02
Автор:
Недилько Ксения

20 жовтня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомили у МЗС Росії.

Лавров заявив, чому зараз неможливо завершити війну в Україні

Лавров заявив, чому зараз неможливо завершити війну в Україні

Сторони обговорили можливі конкретні кроки на користь реалізації розуміння, досягнутих під час переговорів Путіна і Трампа.

Лавров під час спілкування з журналістами заявив, що обговорив із Рубіо поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна та Трампа.

"Негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне – більша частина України залишається під владою нацистів", – заявив Лавров.

За його словами, зараз завершити війну – це означає забути про причини так званої "СВО".

"З Вашингтона звучать заяви, що треба "негайно зупинитися" у конфлікті в Україні, але це означало б забути причини конфлікту.

Заклики про перемир'я прямо зараз, без усунення причин українського конфлікту, суперечать тому, про що домовилися Путін і Трамп на Алясці", — заявив Лавров.

Рубіо у розмові з Лавровим заявив про важливість співпраці США та Росії на користь сталого світу в Україні, повідомили раніше у держдепі США.

Зустріч глави МЗС Лаврова та американського держсекретаря Рубіо може відбутися 23 жовтня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназвані джерела.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна готова зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та лідерів країн Європи.

Згідно з текстом заяви, Україна та партнери підтримують прагнення Дональда Трампа до завершення війни, а поточна лінія фронту має бути відправною точкою у переговорах.



