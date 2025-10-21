Украина готова останавливать боевые действия по нынешней линии фронта. Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Европы.

Украина готова остановить боевые действия: на каких условиях

Согласно тексту заявления, Украина и партнеры поддерживают стремление Дональда Трампа по завершению войны, а текущая линия фронта должна быть отправной точкой в переговорах.

"Российская тактика промедления снова и снова доказывала, что Украина — единственная сторона, которая серьезно относится к миру. Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение.

Поэтому мы четко понимаем, что Украина должна быть в сильнейшей возможной позиции – до, во время и после прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры по использованию полной стоимости иммобилизованных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы.

Лидеры встретятся позже на этой неделе в Европейском Совете и в формате "Коалиция желающих", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и дальше поддерживать Украину", – говорится в заявлении.

Заявление президента Зеленского было совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Урсуу Ценой, премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен по миру для Украины.

