Зеленський відповів, чи може Україна погодитися на нові умови щодо «обміну» територіями

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібні адміністративні кордони Донбасу, щоби створити ілюзію перемоги. Але ніхто не може гарантувати, що за кілька років він не зважиться на продовження своєї агресії проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Я як президент кожного дня ухвалюю різні рішення і не боюсь цього. Просто є якісь речі, які ти не в праві робити. Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно. Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став", — сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що для російського диктатора питання територій – лише спосіб показати видимість перемоги.

За словами Зеленського, для Путіна все не так просто, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні кордони Донбасу, але тут є важливий момент – немає жодних гарантій, що він не піде далі за кілька років. Росії цілком нормально знову повернутися до великої війни. Росіяни цим живуть.

Володимир Зеленський також зазначив, що саме тому питання гарантій безпеки для України завжди залишалося пріоритетом.

"Гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний "cease-fire" ( припинення вогню — ред.) та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс", — заявив Зеленський.

