Зеленський відповів, чи може Україна погодитися на нові умови щодо «обміну» територіями

Кравцев Сергей
Російському диктатору Володимиру Путіну потрібні адміністративні кордони Донбасу, щоби створити ілюзію перемоги. Але ніхто не може гарантувати, що за кілька років він не зважиться на продовження своєї агресії проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Український лідер наголосив, що для російського диктатора питання територій – лише спосіб показати видимість перемоги.
За словами Зеленського, для Путіна все не так просто, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні кордони Донбасу, але тут є важливий момент – немає жодних гарантій, що він не піде далі за кілька років. Росії цілком нормально знову повернутися до великої війни. Росіяни цим живуть.
Володимир Зеленський також зазначив, що саме тому питання гарантій безпеки для України завжди залишалося пріоритетом.
