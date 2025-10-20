Зеленский ответил, может ли Украина согласиться на новые условия по «обмену» территориями

Рубрики
Российскому диктатору Владимиру Путину нужны административные границы Донбасса, чтобы создать иллюзию победы. Но никто не может гарантировать, что через несколько лет он не решится на продолжение своей агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер акцентировал, что для российского диктатора вопрос территорий – лишь способ показать видимость победы.
По словам Зеленского, для Путина все не так просто, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса, но здесь есть важный момент – нет никаких гарантий, что он не пойдет дальше через несколько лет. России вполне нормально будет вновь возвратиться к большой войне. Россияне этим живут.
Владимир Зеленский также отметил, что именно поэтому вопрос гарантий безопасности для Украины всегда оставался приоритетом.
