Зеленский ответил, может ли Украина согласиться на новые условия по «обмену» территориями

Российскому диктатору Владимиру Путину нужны административные границы Донбасса, чтобы создать иллюзию победы. Но никто не может гарантировать, что через несколько лет он не решится на продолжение своей агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я как президент каждый день принимаю различные решения и не боюсь этого. Просто есть какие-то вещи, которые ты не в праве делать. Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно. Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал", — высказался Владимир Зеленский.

Украинский лидер акцентировал, что для российского диктатора вопрос территорий – лишь способ показать видимость победы.

По словам Зеленского, для Путина все не так просто, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса, но здесь есть важный момент – нет никаких гарантий, что он не пойдет дальше через несколько лет. России вполне нормально будет вновь возвратиться к большой войне. Россияне этим живут.

Владимир Зеленский также отметил, что именно поэтому вопрос гарантий безопасности для Украины всегда оставался приоритетом.

"Гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный "cease-fire" (прекращение огня – ред.) и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент дает Путину еще один шанс", — заявил Зеленский.

