Україна готова зупиняти бойові дії за нинішньою лінією фронту. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та лідерів країн Європи.

Україна готова зупинити бойові дії: на яких умовах

Згідно з текстом заяви, Україна та партнери підтримують прагнення Дональда Трампа щодо завершення війни, а поточна лінія фронту має бути відправною точкою у переговорах.

"Російська тактика зволікання знову і знову доводила, що Україна — єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування.

Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції – до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості іммобілізованих суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси.

Лідери зустрінуться пізніше цього тижня в Європейській Раді та у форматі "Коаліція охочих", щоб обговорити, як продовжити цю роботу та надалі підтримувати Україну", – йдеться у заяві.

Заява президента Зеленського була спільно з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Італїї Джорджею Мелоні, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Португалії Антоніу Коштою, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен щодо миру для України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібні адміністративні кордони Донбасу, щоби створити ілюзію перемоги. Але ніхто не може гарантувати, що за кілька років він не зважиться на продовження своєї агресії проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.



