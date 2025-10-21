20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД России.

Лавров заявил, почему сейчас невозможно завершить войну в Украине

Стороны обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе переговоров Путина и Трампа.

Лавров во время общения с журналистами заявил, что обсудил с Рубио текущую ситуацию и как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа.

" Немедленное прекращение огня на Украине означало бы только одно — большая часть Украины остается под властью нацистов", — заявил Лавров.

По его словам, сейчас завершить войну – это значит забыть о первопричинах так называемой "СВО".

"Из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться" в конфликте на Украине, но это значило бы забыть первопричины конфликта. Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин украинского конфликта, противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске", — заявил Лавров.

Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества США и России в интересах устойчивого мира в Украине, сообщили ранее в госдепе США.

Встреча главы МИД Лаврова и американского госсекретаря Рубио может состояться 23 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина готова останавливать боевые действия по нынешней линии фронта. Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Европы.

Согласно тексту заявления, Украина и партнеры поддерживают стремление Дональда Трампа по завершению войны, а текущая линия фронта должна быть отправной точкой в переговорах.