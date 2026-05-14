Відкритий реєстр мобілізації: хто і коли може отримати повістку

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який може суттєво змінити систему мобілізації в Україні. Документ передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб. Це база даних, де громадяни зможуть бачити інформацію про черговість призову, критерії мобілізації та обмеження щодо служби.

В Україні хочуть створити відкритий реєстр мобілізації. Фото з відкритих джерел

Автори ініціативи заявляють, що головна мета законопроєкту зробити процес мобілізації більш прозорим та зрозумілим для суспільства, зокрема знизити рівень недовіри та мінімізувати корупційні ризики.

Згідно з законопроєктом "Про прозору систему призову та мобілізаційної черговості", реєстр формуватимуть Збройні сили України та інші військові формування. Порядок його роботи визначатиме президент України.

У базі даних планують відображати кілька ключових параметрів: черговість мобілізації, вимоги до військовозобов’язаних за віком, станом здоров’я та спеціальністю, а також перелік підстав для відстрочки або обмежень щодо призову. Окремо наголошується, що громадяни матимуть право на безкоштовний доступ до цієї інформації.

Автори вказують, що йдеться про спробу створити зрозумілу систему, де мобілізаційна черга визначатиметься за чіткими критеріями, а не залишатиметься закритою для суспільства. У пояснювальній записці зазначається, що це має підвищити довіру до державних інституцій та зробити мобілізаційні процеси прогнозованішими.

Документ також пропонує офіційно закріпити новий принцип мобілізаційної політики: "прозорість системи призову та мобілізаційної черговості". Якщо закон ухвалять, Кабінет Міністрів матиме три місяці, щоб адаптувати нормативну базу під нові правила.

Наразі законопроєкт лише зареєстрований у парламенті, тож попереду його розгляд у комітетах та голосування у Верховній Раді.

