logo

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Открытый реестр мобилизации: кто и когда может получить повестку
commentss НОВОСТИ Все новости

Открытый реестр мобилизации: кто и когда может получить повестку

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании Единого реестра мобилизационных потребностей.

14 мая 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который может существенно изменить систему мобилизации в Украине. Документ предполагает создание Единого реестра мобилизационных потребностей. Это база данных, где граждане смогут видеть информацию об очередности призыва, критериях мобилизации и ограничениях службы.

Открытый реестр мобилизации: кто и когда может получить повестку

В Украине хотят создать открытый реестр мобилизации. Фото из открытых источников

Авторы инициативы заявляют, что главная цель законопроекта сделать процесс мобилизации более прозрачным и понятным для общества, в частности, снизить уровень недоверия и минимизировать коррупционные риски.

Согласно законопроекту "О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности", реестр будут формировать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. Порядок его работы будет определяться президентом Украины.

В базе данных планируется отображать несколько ключевых параметров: очередность мобилизации, требования к военнообязанным по возрасту, состоянию здоровья и специальности, а также перечень оснований для отсрочки или ограничений по призыву. Отдельно отмечается, что граждане получат право на бесплатный доступ к этой информации.

Авторы указывают, что речь идет о попытке создать понятную систему, где мобилизационная очередь будет определяться по четким критериям, а не оставаться закрытой для общества. В пояснительной записке отмечается, что это должно повысить доверие к государственным институтам и сделать мобилизационные процессы более прогнозируемыми.

Документ также предлагает официально закрепить новый принцип мобилизационной политики: "прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности". Если закон примут, у Кабинета Министров будет три месяца, чтобы адаптировать нормативную базу под новые правила.

Законопроект только зарегистрирован в парламенте, поэтому впереди его рассмотрение в комитетах и голосование в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реформе мобилизации в Украине: что будет вместо ТЦК и как изменятся правила службы.

Также "Комментарии" писали, что в Раде хотят отменить отсрочки и ввести плату за бронирование от мобилизации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/laws/361048-v-ukraine-predlagayut-sozdat-edinyy-reestr-s-dannymi-o-tom-kogo-i-kogda-mogut-mobilizovat
Теги:

Новости

Все новости