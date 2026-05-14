Открытый реестр мобилизации: кто и когда может получить повестку

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который может существенно изменить систему мобилизации в Украине. Документ предполагает создание Единого реестра мобилизационных потребностей. Это база данных, где граждане смогут видеть информацию об очередности призыва, критериях мобилизации и ограничениях службы.

В Украине хотят создать открытый реестр мобилизации. Фото из открытых источников

Авторы инициативы заявляют, что главная цель законопроекта сделать процесс мобилизации более прозрачным и понятным для общества, в частности, снизить уровень недоверия и минимизировать коррупционные риски.

Согласно законопроекту "О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности", реестр будут формировать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. Порядок его работы будет определяться президентом Украины.

В базе данных планируется отображать несколько ключевых параметров: очередность мобилизации, требования к военнообязанным по возрасту, состоянию здоровья и специальности, а также перечень оснований для отсрочки или ограничений по призыву. Отдельно отмечается, что граждане получат право на бесплатный доступ к этой информации.

Авторы указывают, что речь идет о попытке создать понятную систему, где мобилизационная очередь будет определяться по четким критериям, а не оставаться закрытой для общества. В пояснительной записке отмечается, что это должно повысить доверие к государственным институтам и сделать мобилизационные процессы более прогнозируемыми.

Документ также предлагает официально закрепить новый принцип мобилизационной политики: "прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности". Если закон примут, у Кабинета Министров будет три месяца, чтобы адаптировать нормативную базу под новые правила.

Законопроект только зарегистрирован в парламенте, поэтому впереди его рассмотрение в комитетах и голосование в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реформе мобилизации в Украине: что будет вместо ТЦК и как изменятся правила службы.

Также "Комментарии" писали, что в Раде хотят отменить отсрочки и ввести плату за бронирование от мобилизации.