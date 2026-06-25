В США озвучили позицію Путіна щодо мирних переговорів для закінчення війни

Російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до змістовних переговорів щодо закінчення війни Росії проти України. Таку оцінку озвучив представник Державного департаменту США Джеремі Левін під час YES Dinner Discussion у Гданську.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Джеремі Левін заявив, що Сполучені Штати продовжують виконувати посередницьку роль між Києвом і Москвою. За його словами, це відбувається оскільки саме Вашингтон має найбільші можливості для дипломатичного впливу на сторони конфлікту.

Однак американський посадовець зазначив, що ключова проблема полягає у відсутності готовності Кремля перейти від заяв до реального діалогу для початку процесу закінчення війни в Україні.

"Путін досі не бажає сідати за стіл переговорів. Останні пропозиції Зеленського, які ми вітаємо, він відкинув", — заявив Левін.

Йдеться, зокрема, про ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі з російським лідером для обговорення шляхів завершення війни. Київ наполягає, що нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для дипломатичних контактів, однак Москва публічно відкидає такий підхід.

Левін наголосив, що роль США, як посередника, обмежує частину можливих дій Вашингтона. Однак, за його словами, результатом має стати тривалий і справедливий мир, а Україна має підходити до переговорів у сильній позиції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія виставила Україні новий ультиматум для початку мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Мерц розповів про пропозицію Зеленського щодо зустрічі з Путіним.