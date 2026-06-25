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В США озвучили позицию Путина по мирным переговорам для окончания войны

Представитель Госдепа США заявил, что Владимир Путин не готов к переговорам по завершению войны.

25 июня 2026, 09:45
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин пока не готов к содержательным переговорам для окончания войны России против Украины. Такую оценку озвучил представитель Государственного департамента США Джереми Левин во время YES Dinner Discussion в Гданьске.

В США озвучили позицию Путина по мирным переговорам для окончания войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джереми Левин заявил, что Соединенные Штаты продолжают выполнять посредническую роль между Киевом и Москвой. По его словам, это происходит, поскольку именно Вашингтон имеет наибольшие возможности для дипломатического влияния на стороны конфликта.

Однако американское чиновник отметил, что ключевая проблема заключается в отсутствии готовности Кремля перейти от заявлений к реальному диалогу для начала процесса окончания войны в Украине.

"Путин до сих пор не желает садиться за стол переговоров. Последние предложения Зеленского, которые мы приветствуем, он отверг", — заявил Левин.

Речь идет, в частности, об инициативах президента Украины Владимира Зеленского по личной встрече с российским лидером для обсуждения путей завершения войны. Киев настаивает, что нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для дипломатических контактов, однако Москва публично исключает такой подход.

Левин подчеркнул, что роль США как посредника ограничивает часть возможных действий Вашингтона. Однако, по его словам, результатом должен стать длительный и справедливый мир, а Украина должна подходить к переговорам в сильной позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выставила Украине новый ультиматум для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Мерц рассказал о предложении Зеленского о встрече с Путиным.



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Источник: https://t.me/novynylive/202924
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