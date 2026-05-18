В Росії заговорили про поразку у війні: знайшли несподіване виправдання

Російський олігарх і засновник пропагандистського телеканалу "Царьград" Костянтин Малофєєв завив, що "програти Україні — не ганебно". За його словами, причиною цьому є те, що нібито українці є "такими ж росіянами".

Костянтин Малофєєв. Фото з відкритих джерел

Фрагмент виступу Малофєєва опублікував російськомовний YouTube-канал "И грянул Грэм", який веде мовлення з Латвії. У відео олігарх наголошує, що "росіяни ніколи не програють і ніколи не здаються", а тому поразка від України не повинна сприйматися як приниження.

"Програти Україні – це не ганебно. Адже українці, по суті – це ж насправді росіяни, такі ж, як і ми. А росіяни ніколи не програють. І ніколи не здаються", – говорить російський олігарх.

Ресурс "И грянул Грэм" зуважив, що така риторика виглядає незвичною для російської пропаганди, яка роками будувала образ "неминучої перемоги" Росії. На думку авторів каналу, подібні заяви можуть свідчити про поступову зміну інформаційної стратегії Кремля, від обіцянок швидкої перемоги до спроб пояснити суспільству можливі втрати або відсутність результатів війни.

Водночас у соцмережах та російських медіа з’явилася й інша версія. Частина коментаторів стверджує, що слова Малофєєва нібито вирвали з контексту, а сам він міг говорити про те, що українці "не мають соромитися поразки".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після атаки на Москву в Україні зробили жорстке попередження росіянам.

Також "Коментарі" писали про те, коли закінчиться війна в Україні. У Німеччині зробили похмурий прогноз на війну Росії проти України.