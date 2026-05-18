В России заговорили о поражении в войне: нашли неожиданное оправдание

Российский олигарх и основатель пропагандистского телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что "проиграть Украине — не позорно". По его словам, причиной тому является то, что якобы украинцы являются "такими же русскими".

Константин Малофеев. Фото из открытых источников

Фрагмент выступления Малофеева опубликовал русскоязычный YouTube-канал "И грянул Грэм", который вещает из Латвии. В видео олигарх отмечает, что "россияне никогда не проигрывают и никогда не сдаются", а потому поражение от Украины не должно восприниматься как унижение.

"Проиграть Украине – это не позорно. Ведь украинцы, по сути – это же на самом деле русские, такие же, как и мы. А русские никогда не проиграют. И никогда не сдаются", – говорит российский олигарх.

Ресурс "И грянул Грэм" заметил, что такая риторика выглядит необычной для российской пропаганды, годами строившей образ "неизбежной победы" России. По мнению авторов канала, подобные заявления могут свидетельствовать о постепенном изменении информационной стратегии Кремля, от обещаний скорой победы до попыток объяснить обществу возможные потери или отсутствие результатов войны.

В то же время в соцсетях и российских медиа появилась и другая версия. Часть комментаторов утверждает, что слова Малофеева якобы вырвали из контекста, а сам он мог говорить о том, что украинцы "не стесняются поражения".

