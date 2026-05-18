В России заговорили о поражении в войне: нашли неожиданное оправдание

Slava Kot
Российский олигарх и основатель пропагандистского телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что "проиграть Украине — не позорно". По его словам, причиной тому является то, что якобы украинцы являются "такими же русскими".
Константин Малофеев. Фото из открытых источников
Фрагмент выступления Малофеева опубликовал русскоязычный YouTube-канал "И грянул Грэм", который вещает из Латвии. В видео олигарх отмечает, что "россияне никогда не проигрывают и никогда не сдаются", а потому поражение от Украины не должно восприниматься как унижение.
Ресурс "И грянул Грэм" заметил, что такая риторика выглядит необычной для российской пропаганды, годами строившей образ "неизбежной победы" России. По мнению авторов канала, подобные заявления могут свидетельствовать о постепенном изменении информационной стратегии Кремля, от обещаний скорой победы до попыток объяснить обществу возможные потери или отсутствие результатов войны.
В то же время в соцсетях и российских медиа появилась и другая версия. Часть комментаторов утверждает, что слова Малофеева якобы вырвали из контекста, а сам он мог говорить о том, что украинцы "не стесняются поражения".
