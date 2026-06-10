В Раді розповіли, яким має бути процес завершення війни та коли можливий мир

В Україні та в західних країнах знову почали говорити про продовження перемовного процесу щодо завершення війни. Навіть називали оптимістичні періоди — літо та осінь 2026 року.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура заявив, що війна буде завершена підтвердженням ухвалення юридично значимих рішень за результатом перемовин у парламенті. Ексклюзивно порталу “Коментарі” парламентар пояснив важливість ролі Верховної Ради у процесі завершення війни та як це має відбуватися.

Свою попередню тезу нардеп пояснив тим, що в парламенті ухвалювали Конституцію України, Акт проголошення Незалежності України, під час Революції Гідності саме тут ухвалювалися ключові рішення, щоб збалансувати ситуацію в країні.

Саме тому, за його словами, логічним є участь парламенту у процесі завершення війни за результатом перемовин, щоб забезпечити стійкий мир.

“Більше того, давайте згадаємо Будапештський меморандум, який не виконують зараз наші партнери. Такі угоди повинні будуть ратифікувати і російська сторона і парламент України. І важливо — Конгрес США та Європа мають ухвалити юридично значиме рішення щодо забезпечення безпекової складової цього договору. Щоб це не був просто папірець, і щоб РФ знову на нас не пішла масштабним наступом після тимчасового завершення бойових дій”, — зазначив політик.

За словами народного депутата процес завершення війни може відбуватися наступним чином: результати, яких досягли переговорні групи сторін, повинні бути оголошені суспільству, далі — ухвалення механізму затвердження угоди (раніше говорили про проведення референдуму), а потім потрібна буде ратифікація парламентом.

Щодо можливого завершення війни восени нардеп Качура наголосив, що війна завершиться тоді, коли РФ не зможе фактично здійснювати повномасштабну війну.

“Ми не знаємо, як будуть розвиватися події. Все залежить від нашої міцності, від рівня фінансування армії, забезпечення військових зарплатами, соціальними пільгами. Також важливо, наскільки ефективно проводиться рекрутинг, а не бусифікація, та якість забезпечення розвитку вітчизняного ВПК. Тобто ці всі фактори впливають на завершення війни”, — зазначив народний депутат.

За його словами рішення та заяви Путіна свідчить про наміри продовжувати бойові дії. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський.

“Є публічні дані розвідки, що 2026-2027 роки, може навіть 2028-й Росія планує воювати. Війна завершиться тоді, коли в нас буде сильна позиція. Вона закінчиться перемовинами, однозначно”, — підсумував нардеп Качура.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чи може хтось вплинути на рішення Путіна по Україні.







