В Раді розповіли, яким має бути процес завершення війни та коли можливий мир

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Кречмаровская Наталия
В Україні та в західних країнах знову почали говорити про продовження перемовного процесу щодо завершення війни. Навіть називали оптимістичні періоди — літо та осінь 2026 року.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура заявив, що війна буде завершена підтвердженням ухвалення юридично значимих рішень за результатом перемовин у парламенті. Ексклюзивно порталу “Коментарі” парламентар пояснив важливість ролі Верховної Ради у процесі завершення війни та як це має відбуватися.
Свою попередню тезу нардеп пояснив тим, що в парламенті ухвалювали Конституцію України, Акт проголошення Незалежності України, під час Революції Гідності саме тут ухвалювалися ключові рішення, щоб збалансувати ситуацію в країні.
Саме тому, за його словами, логічним є участь парламенту у процесі завершення війни за результатом перемовин, щоб забезпечити стійкий мир.
За словами народного депутата процес завершення війни може відбуватися наступним чином: результати, яких досягли переговорні групи сторін, повинні бути оголошені суспільству, далі — ухвалення механізму затвердження угоди (раніше говорили про проведення референдуму), а потім потрібна буде ратифікація парламентом.
Щодо можливого завершення війни восени нардеп Качура наголосив, що війна завершиться тоді, коли РФ не зможе фактично здійснювати повномасштабну війну.
За його словами рішення та заяви Путіна свідчить про наміри продовжувати бойові дії. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чи може хтось вплинути на рішення Путіна по Україні.