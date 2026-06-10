В Раде рассказали, каким должен быть процесс завершения войны и когда возможен мир

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Кречмаровская Наталия
В Украине и в западных странах снова начали говорить о продолжении переговорного процесса по завершению войны. Даже называли оптимистичные периоды – лето и осень 2026 года.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Качура заявил, что война будет завершена подтверждением принятия юридически значимых решений по результатам переговоров в парламенте. Эксклюзивно порталу "Комментарии" парламентарий объяснил важность роли Верховной Рады в процессе завершения войны и как это должно происходить.
Свой предварительный тезис нардеп объяснил тем, что в парламенте принимали Конституцию Украины, Акт провозглашения Независимости Украины, во время Революции Достоинства именно здесь принимались ключевые решения, чтобы сбалансировать ситуацию в стране.
Именно поэтому, по его словам, логично участие парламента в процессе завершения войны по результатам переговоров, чтобы обеспечить устойчивый мир.
По словам народного депутата, процесс завершения войны может происходить следующим образом: результаты, которых достигли переговорные группы сторон, должны быть объявлены обществу, далее — принятие механизма утверждения соглашения (ранее говорили о проведении референдума), а затем потребуется ратификация парламентом.
О возможном завершении войны осенью нардеп Качура подчеркнул, что война завершится тогда, когда РФ не сможет фактически осуществлять полномасштабную войну.
По его словам, решения и заявления Путина свидетельствуют о намерениях продолжать боевые действия. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что может ли кто-то повлиять на решение Путина по Украине.