В Раде рассказали, каким должен быть процесс завершения войны и когда возможен мир

В Украине и в западных странах снова начали говорить о продолжении переговорного процесса по завершению войны. Даже называли оптимистичные периоды – лето и осень 2026 года.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура заявил, что война будет завершена подтверждением принятия юридически значимых решений по результатам переговоров в парламенте. Эксклюзивно порталу "Комментарии" парламентарий объяснил важность роли Верховной Рады в процессе завершения войны и как это должно происходить.

Свой предварительный тезис нардеп объяснил тем, что в парламенте принимали Конституцию Украины, Акт провозглашения Независимости Украины, во время Революции Достоинства именно здесь принимались ключевые решения, чтобы сбалансировать ситуацию в стране.

Именно поэтому, по его словам, логично участие парламента в процессе завершения войны по результатам переговоров, чтобы обеспечить устойчивый мир.

"Более того, давайте вспомним Будапештский меморандум, который не выполняют сейчас наши партнеры. Такие соглашения должны будут ратифицировать и российская сторона и парламент Украины. И важно – Конгресс США и Европа должны принять юридически значимое решение по обеспечению составляющей безопасности этого договора. Чтобы это не была просто бумажка, и чтобы РФ снова на нас не пошла масштабным наступлением после временного завершения боевых действий”, — отметил политик.

По словам народного депутата, процесс завершения войны может происходить следующим образом: результаты, которых достигли переговорные группы сторон, должны быть объявлены обществу, далее — принятие механизма утверждения соглашения (ранее говорили о проведении референдума), а затем потребуется ратификация парламентом.

О возможном завершении войны осенью нардеп Качура подчеркнул, что война завершится тогда, когда РФ не сможет фактически осуществлять полномасштабную войну.

"Мы не знаем, как будут развиваться события. Все зависит от нашей прочности, от уровня финансирования армии, обеспечения военных зарплатами, социальными льготами. Также важно, насколько эффективно проводится рекрутинг, а не бусификация, и качество обеспечения развития отечественного ВПК. То есть все эти факторы влияют на завершение войны", — отметил народный депутат.

По его словам, решения и заявления Путина свидетельствуют о намерениях продолжать боевые действия. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть публичные данные разведки, что 2026-2027 годы, может даже 2028-й Россия планирует воевать. Война завершится тогда, когда у нас будет сильная позиция. Она закончится переговорами, однозначно", — подытожил нардеп Качура.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что может ли кто-то повлиять на решение Путина по Украине.







