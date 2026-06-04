В Раді розповіли, як закінчиться війна та вказали на велику помилку 2022 року

Президент України Володимир Зеленський, як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, поставив задачу завершити війну до листопада 2026 року. В Раді розповіли, як буде завершена війна.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура вказав, що саме парламент відіграє головну роль в долі країни, зазначивши, що за Конституцією України у нас парламентсько-президентська республіка, не президентсько-парламентська. За його словами, у 2022 році припустилися великої помилки — потрібно було об'єднати всіх представників від різних фракцій, делегувати в уряд.

“В даному випадку уряд національної єдності. Я вважаю, що в кожній фракції є професійні люди і треба було дати відповідне представництво для того, щоб і відповідальність, в тому числі була спільна, і результат за те, що в державі відбувається, був спільний. І це такий консолідуючий фактор, який зшиває країну”, — переконаний політик.

Народний депутат наголосив, що в той момент потрібно було більш активно, за допомогою парламенту, консолідувати суспільство. Адже, зазначив політик, саме в парламенті вирішувалися ключові питання нашого державотворення. Він нагадав ключові моменти — Акт проголошення незалежності України, питання, коли відбулася Революція гідності у 2014-му році.

“У нас парламентсько-президентська республіка і ті кризові моменти, в яких наша країна опинялася, завжди все одно вирішувалися в парламенті. Я переконаний, це моя позиція, що і вирішення цієї ситуації, яка є на сьогодні, яка в нас є війною повномасштабною, вона буде завершена теж в парламенті прийняттям відповідних рішень”, — зазначив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готує новий план по війні в Україні.



