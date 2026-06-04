В Раді розповіли, як закінчиться війна та вказали на велику помилку 2022 року

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський, як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, поставив задачу завершити війну до листопада 2026 року. В Раді розповіли, як буде завершена війна.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура вказав, що саме парламент відіграє головну роль в долі країни, зазначивши, що за Конституцією України у нас парламентсько-президентська республіка, не президентсько-парламентська. За його словами, у 2022 році припустилися великої помилки — потрібно було об'єднати всіх представників від різних фракцій, делегувати в уряд.
Народний депутат наголосив, що в той момент потрібно було більш активно, за допомогою парламенту, консолідувати суспільство. Адже, зазначив політик, саме в парламенті вирішувалися ключові питання нашого державотворення. Він нагадав ключові моменти — Акт проголошення незалежності України, питання, коли відбулася Революція гідності у 2014-му році.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готує новий план по війні в Україні.