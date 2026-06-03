Путін готує новий план по війні в Україні: які варіанти залишилися у Кремля

Після масованого обстрілу України в ніч на 2 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війну можна завершити за добу. Умови відомі — вивести війська ЗСУ з окупованих РФ областей.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що Україна не піде на шантаж і погоджується зупинити бойові дії на лінії фронту. Україна, за його словами, тримає фронт, забезпечує втрати противника на рівні 35 тис. солдатів щомісяця, перерізає логістику у прифронтовій зоні та Криму, завдає ударів по нафтовій галузі, що послаблює противника.

У Росії, як пояснив Сазонов, успіхів на фронті немає, контрактників, щоб здійснити вдалий наступ на фронті чи відкрити інший — з боку Білорусі, — набрати не можуть, економіка хитається.

Військовий ЗСУ спрогнозував, що Путін може спробувати оголосити мобілізацію та призвати близько 100 тис. осіб. Однак це варіант затратний — потрібно не тільки призвати, а ще й спорядити військових, провести навчання, забезпечити озброєнням, адже тільки м’ясними штурмами важко чогось досягти. Більше реальний варіант, за словами політолога, навчити операторів дронів, адже виробництво дронів РФ нарощує. Однак, на думку Сазонова, мобілізація може не спрацювати — люди просто розбіжаться.

Військовий зазначив, що Росія буде продовжувати обстріли, так, як зазначав президент України Володимир Зеленський пробуватиме “полювати” на виробництво українських ракет та розсварити Україну із західними та східними партнерами.

Вказав Сазонов і на психологічний фактор — Путіну дуже потрібна перемога.

"Навіть якщо вона не в реальності, навіть якщо вона вигадана, перемога йому потрібна. Мирна угода має показати урочистість великого вождя, успіх багатоходовочки і приниження програш України і всього НАТО і всього світу. Ось тому вони будуть працювати в цьому напрямку. І якщо по території у нічого не виходить, будуть працювати над гуманітарними якимось собі ультиматумами. Путін не може дозволити собі бути приниженим. Його зжеруть — зжеруть свої з радістю”, — зазначив Сазонов.

Однак, за словами військового, завжди є запасний варіант — відключити росіянам зовнішні джерела інформації, можна навіть інтернет і запустити на повну котушку пропагандистську машину.

“Досвід є. А хто погано радітиме мудрості вождя і мляво аплодуватиме вигаданій перемозі, піде до в'язниці. Такий досвід також є. Отже, сценарій, в принципі, цілком робочий”, — резюмував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна швидко завершити “СВО” за версією ШІ.



