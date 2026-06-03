Путін готує новий план по війні в Україні: які варіанти залишилися у Кремля

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Кречмаровская Наталия
Після масованого обстрілу України в ніч на 2 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війну можна завершити за добу. Умови відомі — вивести війська ЗСУ з окупованих РФ областей.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що Україна не піде на шантаж і погоджується зупинити бойові дії на лінії фронту. Україна, за його словами, тримає фронт, забезпечує втрати противника на рівні 35 тис. солдатів щомісяця, перерізає логістику у прифронтовій зоні та Криму, завдає ударів по нафтовій галузі, що послаблює противника.
У Росії, як пояснив Сазонов, успіхів на фронті немає, контрактників, щоб здійснити вдалий наступ на фронті чи відкрити інший — з боку Білорусі, — набрати не можуть, економіка хитається.
Військовий ЗСУ спрогнозував, що Путін може спробувати оголосити мобілізацію та призвати близько 100 тис. осіб. Однак це варіант затратний — потрібно не тільки призвати, а ще й спорядити військових, провести навчання, забезпечити озброєнням, адже тільки м’ясними штурмами важко чогось досягти. Більше реальний варіант, за словами політолога, навчити операторів дронів, адже виробництво дронів РФ нарощує. Однак, на думку Сазонова, мобілізація може не спрацювати — люди просто розбіжаться.
Військовий зазначив, що Росія буде продовжувати обстріли, так, як зазначав президент України Володимир Зеленський пробуватиме “полювати” на виробництво українських ракет та розсварити Україну із західними та східними партнерами.
Вказав Сазонов і на психологічний фактор — Путіну дуже потрібна перемога.
Однак, за словами військового, завжди є запасний варіант — відключити росіянам зовнішні джерела інформації, можна навіть інтернет і запустити на повну котушку пропагандистську машину.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна швидко завершити “СВО” за версією ШІ.