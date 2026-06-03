Путин готовит новый план по войне в Украине: какие варианты остались у Кремля

После массированного обстрела Украины в ночь на 2 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что войну можно завершить за сутки. Условия известны — вывести войска ВСУ из оккупированных РФ областей.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что Украина не пойдет на шантаж и соглашается приостановить боевые действия на линии фронта. Украина, по его словам, держит фронт, обеспечивает потери противника на уровне 35 тыс. солдат ежемесячно, перерезает логистику в прифронтовой зоне и Крыму, наносит удары по нефтяной отрасли, что ослабляет противника.

В России, как пояснил Сазонов, успехов на фронте нет, контрактников, чтобы осуществить удачное наступление на фронте или открыть другой – со стороны Беларуси, – набрать не могут, экономика шатается.

Военный ВСУ спрогнозировал, что Путин может попытаться объявить мобилизацию и призвать около 100 тыс. человек. Однако этот вариант затратный – нужно не только призвать, но еще и снарядить военных, провести учения, обеспечить вооружением, ведь только мясными штурмами трудно чего-то добиться. Более реальный вариант, по словам политолога, научить операторов дронов, ведь производство дронов РФ наращивает. Однако, по мнению Сазонова, мобилизация может не сработать – люди просто разбегутся.

Военный отметил, что Россия будет продолжать обстрелы, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться "охотиться" на производство украинских ракет и рассорить Украину с западными и восточными партнерами.

Указал Сазонов и на психологический фактор – Путину очень нужна победа.

"Даже если она не в реальности, даже если она придумана, победа ему нужна. Мирное соглашение должно показать торжество великого вождя, успех многоходовочки и унижение проигрышей Украины и всего НАТО и всего мира. Вот поэтому они будут работать в этом направлении. И если по территории у ничего не выходит, будут работать над гуманитарными каким-то себе ультиматумами. Путин не может позволить себе быть униженным. Его сожрут – сожрут свои с радостью”, — отметил Сазонов.

Однако, по словам военного, всегда есть запасной вариант – отключить россиянам внешние источники информации, можно даже интернет и запустить на полную катушку пропагандистскую машину.

"Опыт есть. А кто будет плохо радоваться мудрости вождя и вяло аплодировать вымышленной победе, пойдет в тюрьму. Такой опыт тоже есть. Следовательно, сценарий, в принципе, вполне рабочий", — резюмировал военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Путина быстро завершить "СВО" по версии ИИ.



