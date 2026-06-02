Зеленський назвав нові цілі наступних атак РФ: куди битиме ворог

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський розповів, який з один із ключових напрямків для подальших ударів по Україні — військових, політичних та пропагандистських — обрала Росія.
За словами очільника України — це українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій.
Також, за словами Зеленського, воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.
За словами президента, Європі варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, “в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу”.
