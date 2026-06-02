Зеленський назвав нові цілі наступних атак РФ: куди битиме ворог
Зеленський назвав нові цілі наступних атак РФ: куди битиме ворог

Президент Зеленський назвав стратегічну загрозу для РФ

2 червня 2026, 18:26
Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський розповів, який з один із ключових напрямків для подальших ударів по Україні — військових, політичних та пропагандистських — обрала Росія. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

За словами очільника України — це українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. 

“Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе — спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати”, — зауважив президент України.

Також, за словами Зеленського, воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. 

“Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу”, — наголосив Зеленський. 

За словами президента, Європі варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, “в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу”. 

“Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку”, — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у РФ заявили про масований обстріл України.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19318
