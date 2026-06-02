Зеленский назвал новые цели следующих атак РФ: куда будет бить враг

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое из одно из ключевых направлений для дальнейших ударов по Украине — военных, политических и пропагандистских — избрала Россия.

По словам главы Украины, это украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий.

"Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины выработать собственную баллистическую систему и локализовать производство антибаллистической защиты. Будем реагировать", — отметил президент Украины.

Также, по словам Зеленского, военная разведка получила и новые внутренние российские документы по политическому планированию, в том числе касающиеся отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Залива.

"Знаем, что одной из ключевых российских политических задач является ограничение наших безопасности, экономических и других стратегических связей с соответствующими странами. Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры двигаемся по правильному курсу к большей безопасности и дальнейшему развитию своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния”, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Европе стоит гораздо больше поддерживать каждый из тех народов, "в которых Россия вцепилась своими зубами и пытается не отпустить на свободу".

"Европа имеет необходимую способность, чтобы поддержать основополагающие правила, которые всегда работали и будут работать на безопасность", — подытожил Зеленский.

