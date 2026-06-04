В Раде рассказали, как закончится война и указали на большую ошибку 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, поставил задачу завершить войну до ноября 2026 года. В Раде рассказали, как будет завершена война.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура указал, что именно парламент играет главную роль в судьбе страны, отметив, что по Конституции Украины у нас парламентско-президентская республика не президентско-парламентская. По его словам, в 2022 году допустили большую ошибку — нужно было объединить всех представителей от разных фракций, делегировать в правительство.

"В данном случае правительство национального единства. Я считаю, что в каждой фракции есть профессиональные люди и нужно было дать соответствующее представительство для того, чтобы и ответственность, в том числе была общая, и результат за происходящее в государстве был общий. И это такой консолидирующий фактор, который сшивает страну", — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что в тот момент нужно было более активно, посредством парламента, консолидировать общество. Ведь, отметил политик, именно в парламенте решались ключевые вопросы нашего создания государства. Он напомнил ключевые моменты – Акт провозглашения независимости Украины, вопрос, когда состоялась Революция достоинства в 2014 году.

"У нас парламентско-президентская республика и те кризисные моменты, в которых наша страна оказывалась, всегда все равно решались в парламенте. Я убежден, это моя позиция, что и решение этой ситуации, которая есть на сегодняшний день, которая у нас является полномасштабной войной, она будет завершена тоже в парламенте принятием соответствующих решений", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин готовит новый план по войне в Украине.



