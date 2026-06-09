В Україні жорстко прорахувалися: це не вплине на плани Путіна

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відправив відкритого листа до лідера РФ Володимира Путіна. У західних медіа припустили, що лист було адресовано не стільки Путіну, скільки його оточенню, хто має вплив на очільника Кремля. Ймовірна мета — змусити наближених до Путіна людей вплинути на його рішення.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, якщо був такий намір, то він не спрацює.

“Якщо це дійсно було адресовано на широкий загал, на російських олігархів, силовиків, то в такому разі можна констатувати, що українська влада недооцінює російську владу або взагалі повністю не розуміє. В російській системі влади є один керівник. Це особисто Путіна. Все підпорядковується виключно йому. Немає людей, які можуть його змусити зробити хоч щось”, — пояснив експерт.

За його словами, наближені до Путіна люди можуть вести з ним розмови, переконувати, але “якщо в нього в голові вже стоїть позиція України, що підлягає захопленню, знищенню, то навіть складно уявити, хто може з найближчого оточення його переконати”. До того ж зауважив Ступак, оточення Путіна заробляє на війні величезні статки. А хто не заробляє прямо на війні, забирає європейський бізнес, який раніше працював у РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін відповів на пропозицію Зеленського провести особисту зустріч. За словами очільника Кремля, він не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але проти переливати "з пустого в порожнє", і додав, що "поки не бачить сенсу" зустрічатися.



