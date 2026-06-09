В Украине жестко просчитались: это не повлияет на планы Путина

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Кречмаровская Наталия
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил открытое письмо лидеру РФ Владимиру Путину. В западных медиа предположили, что письмо было адресовано не столько Путину, сколько его окружению, кто оказывает влияние на главу Кремля. Вероятная цель – заставить приближенных к Путину людей повлиять на его решение.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отметил, если было такое намерение, то оно не сработает.
По его словам, приближенные к Путину люди могут вести с ним разговоры, убеждать, но "если у него в голове уже стоит позиция, что Украину надо захватить, уничтожить, то даже сложно представить, кто может из ближайшего окружения его убедить". К тому же, отметил Ступак, окружение Путина зарабатывает на войне огромное состояние. А кто не зарабатывает прямо на войне, забирает европейский бизнес, ранее работавший в РФ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин ответил на предложение Зеленского провести личную встречу. По словам главы Кремля, он не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать "из пустого в пустое", и добавил, что "пока не видит смысла" встречаться.