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В Украине жестко просчитались: это не повлияет на планы Путина

Эксперт Ступак отметил, что окружение Путина не повлияет на его решение по Украине

9 июня 2026, 20:32
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Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил открытое письмо лидеру РФ Владимиру Путину. В западных медиа предположили, что письмо было адресовано не столько Путину, сколько его окружению, кто оказывает влияние на главу Кремля. Вероятная цель – заставить приближенных к Путину людей повлиять на его решение.

В Украине жестко просчитались: это не повлияет на планы Путина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отметил, если было такое намерение, то оно не сработает.

"Если это действительно было адресовано на широкую общественность, на российских олигархов, силовиков, то в таком случае можно констатировать, что украинские власти недооценивают российские власти или вообще полностью не понимают. В российской системе власти есть один руководитель. Это лично Путина. Все подчиняется исключительно ему. Нет людей, которые могут его заставить сделать хоть что-нибудь”, — объяснил эксперт.

По его словам, приближенные к Путину люди могут вести с ним разговоры, убеждать, но "если у него в голове уже стоит позиция, что Украину надо захватить, уничтожить, то даже сложно представить, кто может из ближайшего окружения его убедить". К тому же, отметил Ступак, окружение Путина зарабатывает на войне огромное состояние. А кто не зарабатывает прямо на войне, забирает европейский бизнес, ранее работавший в РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин ответил на предложение Зеленского провести личную встречу. По словам главы Кремля, он не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать "из пустого в пустое", и добавил, что "пока не видит смысла" встречаться.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZhlVt-SmMuU
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