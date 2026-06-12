В Раді приголомшили: скільки ще триватиме бусифікація в Україні

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Кречмаровская Наталия
В Україні часто викривають факти незаконної мобілізації. У Верховній Раді уже відкрито говорять, що чоловіка можуть схопити на вулиці, запхнути в “бусик” і відвезти у невідомому напрямку. Відомо про смерті мобілізованих в ТЦК, катування, утримання у жахливих умовах. На бусифікацію вказував і президент України Володимир Зеленський — він доручив міністру оборони Михайлу Федорову вирішити цю проблему. І вже не перший місяць триває підготовка масштабної реформи і армії, і мобілізації. Пропозиції ще не були представлені широкому загалу, однак в Раді зазначають, що деякі проблеми не вдасться вирішити під час війни.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Микола Скорик зазначив, що говорити про якусь реформу безпосередньо, коли йдуть бойові дії в армії, дуже важко.
За його словами, головне питання — це досягнення якнайскорішого і якнайсправедливішого миру.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Кучеренка, не потрібно реформувати ТЦК, варто просто уважно прочитати закон. Політик переконаний, що потрібно зробити реальним контроль за діями ТЦК — жорстке покарання, якщо вони виходять за рамки контролю. Також їх потрібно заохочувати, якщо вони діють в рамках закону.