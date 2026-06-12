В Раді приголомшили: скільки ще триватиме бусифікація в Україні

В Україні часто викривають факти незаконної мобілізації. У Верховній Раді уже відкрито говорять, що чоловіка можуть схопити на вулиці, запхнути в “бусик” і відвезти у невідомому напрямку. Відомо про смерті мобілізованих в ТЦК, катування, утримання у жахливих умовах. На бусифікацію вказував і президент України Володимир Зеленський — він доручив міністру оборони Михайлу Федорову вирішити цю проблему. І вже не перший місяць триває підготовка масштабної реформи і армії, і мобілізації. Пропозиції ще не були представлені широкому загалу, однак в Раді зазначають, що деякі проблеми не вдасться вирішити під час війни.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Скорик зазначив, що говорити про якусь реформу безпосередньо, коли йдуть бойові дії в армії, дуже важко.

“Та проблема, яка існує в державі стосовно дій ТЦК, не завжди коректних. Я думаю, що перемогти цю проблему без зупинки військових дій в реальності неможливо. Можна скільки завгодно робити красивих презентацій. Наскільки я знаю, діючий міністр оборони, він висококваліфікований фахівець в цьому. Однак потрібно повернутися до головної проблеми”, — зазначив політик.

За його словами, головне питання — це досягнення якнайскорішого і якнайсправедливішого миру.

“Тоді дійсно проблема ТЦК, вона відпаде сама собою. Від того, що це питання начебто більше комп'ютеризують, я не думаю, що нашим громадянам від цього стане легше”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Кучеренка, не потрібно реформувати ТЦК, варто просто уважно прочитати закон. Політик переконаний, що потрібно зробити реальним контроль за діями ТЦК — жорстке покарання, якщо вони виходять за рамки контролю. Також їх потрібно заохочувати, якщо вони діють в рамках закону.



