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В Раде ошеломили: сколько еще будет продолжаться бусификация в Украине

Народный депутат Скорик отметил, что проблема ТЦК исчезнет после установления мира в Украине

12 июня 2026, 10:51
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Кречмаровская Наталия

В Украине часто разоблачают факты незаконной мобилизации. В Верховной Раде уже открыто говорят, что мужчину могут схватить на улице, запихнуть в "бусик" и увезти в неизвестном направлении. Известно и о смертях мобилизованных в ТЦК, пытках, содержании в ужасных условиях. На бусификацию указывал и президент Украины Владимир Зеленский – он поручил министру обороны Михаилу Федорову решить эту проблему. И уже не первый месяц идет подготовка масштабной реформы и армии, и мобилизации. Предложения еще не были представлены широкой публике, однако в Раде отмечают, что некоторые проблемы не удастся решить во время войны.

В Раде ошеломили: сколько еще будет продолжаться бусификация в Украине

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Скорик отметил, что говорить о какой-то реформе непосредственно, когда идут боевые действия в армии, очень тяжело.

"Та проблема, которая существует в государстве относительно действий ТЦК, не всегда корректных. Я думаю, что победить эту проблему без остановки военных действий в реальности невозможно. Можно сколько угодно делать красивых презентаций. Насколько я знаю, действующий министр обороны, он высококвалифицированный специалист в этом. Однако нужно вернуться к главной проблеме", — отметил политик.

По его словам, главный вопрос — это достижение скорейшего и справедливого мира.

"Тогда действительно проблема ТЦК, она отпадет сама собой. От того, что этот вопрос вроде бы больше компьютеризируется, я не думаю, что нашим гражданам от этого станет легче", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Кучеренко, не нужно реформировать ТЦК, стоит просто внимательно прочитать закон. Политик убежден, что нужно сделать реальным контроль за действиями ТЦК – жесткое наказание, если они выходят за рамки контроля. Также их следует поощрять, если они действуют в рамках закона.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=af17M-L77eo&t=3104s
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