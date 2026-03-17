В Раді б’ють на сполох: хто насправді може хотіти продовження війни, і це не Росія

За останній місяць фактично не було зрушень у питанні наближення миру в Україні. Мирні переговори “на паузі”, а від російської сторони очільник МЗС РФ Сергій Лавров взагалі заявив, що Київ відмовляється від мирного врегулювання тож Росія продовжує досягнення цілей так званої “СВО” на фронті. Про небажання української делегації шукати компроміс натякнули і у Верховній Раді.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що українська сторона заявляє про проблеми з перемовним процесом через підняття цін на нафту.

“Але при цьому ми чуємо заяви Трампа, що це Україна зараз на заваді мирної угоди. Мені здається, що зараз наша влада і делегація шукають будь-які способи і виправдання, аби продовжувати війну. Тож знову говорю, що готова долучитися до перемовної групи. Можливо, якщо в перемовній групі будуть нові люди – нам не заважатиме нафта і її ціна?”, — зауважила народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія, за словами народного депутата Гончаренка, і не хотіла ніякого миру, а лише торгувалася, щоб виграти час. А війна в Ірані та криза з нафтою додала впевненості Росії. За словами народного депутата, Путін буде визначатися з подальшими кроками після завершення війни в Ірані. Однак є питання до українського бажання.

Політик поділився відчуттям, що Зеленський реального миру, без параду на Червоній площі, без репарацій не хоче. Адже, за словами Гончаренка, він продовжує бути президентом, виборів немає. А особливо, коли в України “з'являються якісь карти”, то взагалі в Зеленського пропадає будь-яке бажання до миру.