Кречмаровская Наталия
У Росії не втомлюються нагадувати, що на думку Кремля, стало справжніми причинами починати проти України так звану “СВО”, традиційно заявляючи, що у всьому винна українська влада.
Сергій Лавров.
За словами міністра Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, однією з причин конфлікту в Україні є “нинішній режим у Києві”, повідомляє “Інтерфакс”. За його словами, Москву не влаштує врегулювання “українського конфлікту”, що передбачає збереження нинішньої влади.
Високопосадовець РФ зазначив, що американська сторона вбачає необхідним все ж врегулювання питання шляхом визнання реалій "на землі" та повного звільнення Донбасу, у повній відповідності до завдань так званої “СВО”. При цьому, за словами Лаврова, американці нібито розуміють, що це необхідно для ліквідації першопричин конфлікту.
Друга першопричина війни, за словами очільника російського МЗС, це наявність нібито нацистського режиму в Києві.
