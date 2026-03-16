У Росії не втомлюються нагадувати, що на думку Кремля, стало справжніми причинами починати проти України так звану “СВО”, традиційно заявляючи, що у всьому винна українська влада.

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

За словами міністра Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, однією з причин конфлікту в Україні є “нинішній режим у Києві”, повідомляє “Інтерфакс”. За його словами, Москву не влаштує врегулювання “українського конфлікту”, що передбачає збереження нинішньої влади.

"Слухаючи заяви тих же французів, німців, брюссельських демократів, не бачу нічого, що конструктивно могло б сприйматися з прицілом на якийсь прогрес на переговорах. Президент Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно віддані переговорному врегулюванню, але оскільки київський режим до цього не готовий, то ми досягатимемо цілей СВО "на землі", що зараз і відбувається", — сказав міністр.

Високопосадовець РФ зазначив, що американська сторона вбачає необхідним все ж врегулювання питання шляхом визнання реалій "на землі" та повного звільнення Донбасу, у повній відповідності до завдань так званої “СВО”. При цьому, за словами Лаврова, американці нібито розуміють, що це необхідно для ліквідації першопричин конфлікту.

Друга першопричина війни, за словами очільника російського МЗС, це наявність нібито нацистського режиму в Києві.

“А його якраз європейці точно хочуть зберегти на якій би там території не залишилося від України, і цей режим продовжуватиме ворожу антиросійську діяльність. На його територію збираються завезти якісь стабілізаційні сили, — це по суті будуть окупаційні війська, які становитимуть загрозу РФ, — ми з цього приводу вже багато разів говорили: врегулювання, яке збереже нацистський режим, (...) – це серйозна проблема. Це не просто, як зараз кажуть: "давайте по лінії зіткнення зупинимося, і все буде гаразд". Це не так", — наголосив Лавров.

