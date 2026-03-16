logo_ukra

BTC/USD

73851

ETH/USD

2279.82

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Лавров вибухнув гнівною тирадою: яку умову миру категорично відкидає Москва
НОВИНИ

Лавров вибухнув гнівною тирадою: яку умову миру категорично відкидає Москва

Глава МЗС РФ Лавров розповів про одну з першопричин війни проти України

16 березня 2026, 15:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії не втомлюються нагадувати, що на думку Кремля, стало справжніми причинами починати проти України так звану “СВО”, традиційно заявляючи, що у всьому винна українська влада. 

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

За словами міністра Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, однією з причин конфлікту в Україні є “нинішній режим у Києві”, повідомляє “Інтерфакс”. За його словами, Москву не влаштує врегулювання “українського конфлікту”, що передбачає збереження нинішньої влади.

"Слухаючи заяви тих же французів, німців, брюссельських демократів, не бачу нічого, що конструктивно могло б сприйматися з прицілом на якийсь прогрес на переговорах. Президент Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно віддані переговорному врегулюванню, але оскільки київський режим до цього не готовий, то ми досягатимемо цілей СВО "на землі", що зараз і відбувається", — сказав міністр.

Високопосадовець РФ зазначив, що американська сторона вбачає необхідним все ж врегулювання питання шляхом визнання реалій "на землі" та повного звільнення Донбасу, у повній відповідності до завдань так званої “СВО”. При цьому, за словами Лаврова, американці нібито розуміють, що це необхідно для ліквідації першопричин конфлікту.

Друга першопричина війни, за словами очільника російського МЗС, це наявність нібито нацистського режиму в Києві.

“А його якраз європейці точно хочуть зберегти на якій би там території не залишилося від України, і цей режим продовжуватиме ворожу антиросійську діяльність. На його територію збираються завезти якісь стабілізаційні сили, — це по суті будуть окупаційні війська, які становитимуть загрозу РФ, — ми з цього приводу вже багато разів говорили: врегулювання, яке збереже нацистський режим, (...) – це серйозна проблема. Це не просто, як зараз кажуть: "давайте по лінії зіткнення зупинимося, і все буде гаразд". Це не так", — наголосив Лавров.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, чому розвалюється мирна угода.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: www.interfax.ru/business/1078156
Теги:

Новини

Всі новини