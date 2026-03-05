Мирна угода по Україні розвалюється: у Раді вже не приховують від українців масштаби проблеми

Світові ЗМІ все частіше повідомляють про те, що європейські столиці чинять спротив прискореній європейській інтеграції України. У Раді пояснили, чим небезпечна така ситуація.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За словами народного депутата Данила Гетманцева, справа вже не тільки в позиції Угорщини. За інформацією глобальних медіа, пояснив політик, проти принципу “зворотного розширення”, коли країна набуває членство, а потім виконує всі необхідні зобов’язання, тепер виступають навіть наші найближчі союзники – Німеччина та Франція.

“Насправді це дуже серйозна проблема. Такий підхід ставить під сумнів одну із базових умов мирної угоди, за якою Україна отримувала гарантії вступу до ЄС до 2027 року. Саме це розглядалось нашою країною як одна із фундаментальних гарантій довгострокової безпеки і розвитку. І, водночас, наші європейські партнери відверто кажуть, що умови нинішньої мирної угоди їх не влаштовують, а потенційне завершення війни підвищить загрози для їхнього східного флангу”, — зауважив народний депутат.

Політик утримався від гучних характеристик позиції партнерів України. Він пояснив, що вони передусім діють у власних інтересах. Проте, за його словами, така позиція європейських столиць ставить нове завдання для нашої дипломатії.

“Потрібно нарощувати роботу не тільки з Європейською Комісією, але і на рівні окремих країн. Переконувати їх підтримати пропозицію Європейської Комісії і зняти блок на прискорену євроінтеграцію України та завершення війни. Наголосити, що за більш ніж 4 роки війни це рішення ми вже давно “заслужили”, — зауважив він.

Політик наголосив, що потрібно чітко донести до партнерів український інтерес — це мир і європейська інтеграція.

“Чим швидше він настане, тим, насправді, простішим буде входження України до ЄС і надійнішими їхні “східні кордони”. І, навпаки, затягування з рішенням обох завдань тільки підвищить рівень небезпеки: військової, соціальної, економічної. А що стосується подолання корупції, виконання інших наших “домашніх завдань”, переконаний, ми з цим впораємось. Попри будь-який спротив. Адже це будуть не просто умови вступу в ЄС, це категоричні вимоги українського суспільства”, — підсумував політик.

