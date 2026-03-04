В ЄС заявили про ультиматум по війні в Україні: що відповіли в Раді

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Європейські партнери неодноразово заявили про важливість долучитися до розробки мирної угоди у війні Росії проти України. Також наголошували на неприпустимості погодження угоди без голосу ЄС. У Верховній Раді жорстко відповіли на такі заяви.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський розкритикував заяву канцлера ФРН Мерца, який заявив, що “ми не готові прийняти угоду по Україні, яку укладено за нашими спинами — без участі ЄС”.
Нардеп зазначив, що європейці не готові прийняти угоду, але Тауруси не дають п'ятий рік.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у лютому відбувся черговий етап мирних переговорів — коментарі делегацій стримані. А ось світові медіа повідомляють про нові умови, можливі таємні наради та взагалі вихід України з переговорів. У Верховній Раді пояснили причини появи таких “інсайдів”.
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що багато хто робить все, аби зірвати мирні перемовини. І, на його думку, яструби є по обидві сторони протистояння. Вони або вигадують нові вимоги миру, або пропонують вирішити за наш рахунок всі проблеми європейського континенту, або взагалі повідомляють зі шпальт європейської преси про “все пропало” і доручення Президента розробити план на три роки війни, пояснив народний депутат. Політик зазначав, що тема чутлива, та закликав не вестись на різні заяви.