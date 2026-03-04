logo_ukra

В ЄС заявили про ультиматум по війні в Україні: що відповіли в Раді

Народний депутат Бужанський розкритикував позицію ЄС щодо мирної угоди по Україні

4 березня 2026, 16:02
Кречмаровская Наталия

Європейські партнери неодноразово заявили про важливість долучитися до розробки мирної угоди у війні Росії проти України. Також наголошували на неприпустимості погодження угоди без голосу ЄС. У Верховній Раді жорстко відповіли на такі заяви. 

В ЄС заявили про ультиматум по війні в Україні: що відповіли в Раді

Народний депутат Максим Бужанський розкритикував заяву канцлера ФРН Мерца, який заявив, що “ми не готові прийняти угоду по Україні, яку укладено за нашими спинами — без участі ЄС”. 

На це політик відповів: “Так не беріть. Сміливо посилайте війська під Покровськ та Куп'янськ, не прийняти угоду, це саме так”.

Нардеп зазначив, що європейці не готові прийняти угоду, але Тауруси не дають п'ятий рік. 

“Трохи стомило, погодьтеся. Двадцять прильотів “Шахедів” по Україні за ніч, за банальну ніч, без масового нальоту, наплювати, готовий ЄС прийняти мирну угоду, чи ні, взагалі все одно”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у лютому відбувся черговий етап мирних переговорів — коментарі делегацій стримані. А ось світові медіа повідомляють про нові умови, можливі таємні наради та взагалі вихід України з переговорів. У Верховній Раді пояснили причини появи таких “інсайдів”. 

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що багато хто робить все, аби зірвати мирні перемовини. І, на його думку, яструби є по обидві сторони протистояння. Вони або вигадують нові вимоги миру, або пропонують вирішити за наш рахунок всі проблеми європейського континенту, або взагалі повідомляють зі шпальт європейської преси про “все пропало” і доручення Президента розробити план на три роки війни, пояснив народний депутат. Політик зазначав, що тема чутлива, та закликав не вестись на різні заяви. 



Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/20594
