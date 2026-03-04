Европейские партнеры неоднократно заявили о важности принять участие в разработке мирного соглашения в войне России против Украины. Также отмечали недопустимость согласования соглашения без голоса ЕС. В Верховной Раде жестко ответили на такие заявления.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский раскритиковал заявление канцлера ФРГ Мерца, который заявил, что "мы не готовы принять соглашение по Украине, которое заключено за нашими спинами — без участия ЕС".

На это политик ответил: "Да не берите. Смело посылайте войска под Покровск и Купянск, не принять соглашение, это именно так".

Нардеп указал, что европейцы не готовы принять соглашение, но Таурусы не дают пятый год.

"Немного утомило, согласитесь. Двадцать прилетов "Шахедов" по Украине за ночь, за банальную ночь, без массового налета, наплевать, готов ЕС принять мирное соглашение или нет, вообще все равно", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в феврале состоялся очередной этап мирных переговоров — комментарии делегаций сдержанны. А вот мировые медиа сообщают о новых условиях, возможных тайных совещаниях и вообще выходе Украины из переговоров. В Верховной Раде объяснили причины появления таких инсайдов.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что многие делают все, чтобы сорвать мирные переговоры. И, по его мнению, ястребы есть по обе стороны противостояния. Они либо придумывают новые требования мира, либо предлагают решить за наш счет все проблемы европейского континента, либо вообще сообщают со страниц европейской прессы обо всем пропавшем и поручении Президента разработать план на три года войны, пояснил народный депутат. Политик отмечал, что тема чувствительна и призвал не вестись на различные заявления.