Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Мирні перемовини зривають, Україна виходить із переговорів": у Раді розповіли правду
НОВИНИ

“Мирні перемовини зривають, Україна виходить із переговорів”: у Раді розповіли правду

У Верховній Раді пояснили, чому з’являються різні “інсайди” про результати мирних переговорів

20 лютого 2026, 18:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Цього тижня відбувся черговий етап мирних переговорів — коментарі делегацій стримані. А ось світові медіа повідомляють про нові умови, можливі таємні наради та взагалі вихід України з переговорів. У Верховній Раді пояснили причини появи таких “інсайдів”. 

“Мирні перемовини зривають, Україна виходить із переговорів”: у Раді розповіли правду

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що багато хто робить все, аби зірвати мирні перемовини. І, на його думку, яструби є по обидві сторони протистояння.

“Вони або вигадують нові вимоги миру, або пропонують вирішити за наш рахунок всі проблеми європейського континенту, або взагалі повідомляють зі шпальт європейської преси про “все пропало” і доручення Президента розробити план на три роки війни”, — зауважив нардеп. 

Політик зазначав, що тема чутлива, та закликав не вестись на різні заяви. 

“Перемовини йдуть не так швидко, як ми хотіли б, але точно у вірному напрямку. І мир буде — попри протидію всіх яструбів цього світу!!!”, — наголосив народний депутат.

Народний депутат Микола Тищенко зауважив, що мережею ширяться "сенсації" від іноземних журналістів про нібито закриті наради у Президента та нібито вихід з переговорів. 

“Зараз триває надскладна дипломатична гра. У такий час будь-які анонімні джерела — це дуже небезпечна історія. Журналісти та блогери часто шукають хайп, але їхні слова стають зброєю в руках ворога. Це розхитує наше суспільство зсередини. Президент та голова Офісу Кирило Буданов неодноразово наголошували: наш пріоритет — мир. Але це не має бути капітуляція”, — пояснив політик. 

Україна, наголосив він, бореться за гідні умови, і робота над цим триває щохвилини на всіх фронтах. Висловив переконання, що українцям потрібна холодна голова та єдність, а не чутки з "приватних кабінетів".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не так, на думку нардепів, із заявами Зеленського.




