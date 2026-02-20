“Мирні перемовини зривають, Україна виходить із переговорів”: у Раді розповіли правду

Рубрики
Цього тижня відбувся черговий етап мирних переговорів — коментарі делегацій стримані. А ось світові медіа повідомляють про нові умови, можливі таємні наради та взагалі вихід України з переговорів. У Верховній Раді пояснили причини появи таких “інсайдів”.
Війна в Україні.
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що багато хто робить все, аби зірвати мирні перемовини. І, на його думку, яструби є по обидві сторони протистояння.
Політик зазначав, що тема чутлива, та закликав не вестись на різні заяви.
Народний депутат Микола Тищенко зауважив, що мережею ширяться "сенсації" від іноземних журналістів про нібито закриті наради у Президента та нібито вихід з переговорів.
Україна, наголосив він, бореться за гідні умови, і робота над цим триває щохвилини на всіх фронтах. Висловив переконання, що українцям потрібна холодна голова та єдність, а не чутки з "приватних кабінетів".
