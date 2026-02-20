"Мирные переговоры срывают, Украина выходит из переговоров": в Раде рассказали правду

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На этой неделе состоялся очередной этап мирных переговоров – комментарии делегаций сдержанные. А вот мировые медиа сообщают о новых условиях, возможных тайных совещаниях и вообще выходе Украины из переговоров. В Верховной Раде объяснили причины появления таких "инсайдов".
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что многие делают все, чтобы сорвать мирные переговоры. И, по его мнению, ястребы есть по обе стороны противостояния.
Политик отмечал, что тема чувствительна и призвал не вестись на различные заявления.
Народный депутат Николай Тищенко отметил, что сетью ходят "сенсации" от иностранных журналистов о якобы закрытых совещаниях у Президента и якобы выходе из переговоров.
Украина, подчеркнул он, борется за достойные условия, и работа над этим идет поминутно на всех фронтах. Убежден, что украинцам нужна холодная голова и единство, а не слухи из "частных кабинетов".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так, по мнению нардепов, с заявлениями Зеленского.