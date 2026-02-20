"Мирные переговоры срывают, Украина выходит из переговоров": в Раде рассказали правду

На этой неделе состоялся очередной этап мирных переговоров – комментарии делегаций сдержанные. А вот мировые медиа сообщают о новых условиях, возможных тайных совещаниях и вообще выходе Украины из переговоров. В Верховной Раде объяснили причины появления таких "инсайдов".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что многие делают все, чтобы сорвать мирные переговоры. И, по его мнению, ястребы есть по обе стороны противостояния.

"Они либо придумывают новые требования мира, либо предлагают решить за наш счет все проблемы европейского континента, либо вообще сообщают со страниц европейской печати о "все пропало" и поручении Президента разработать план на три года войны", — отметил нардеп.

Политик отмечал, что тема чувствительна и призвал не вестись на различные заявления.

"Переговоры идут не так быстро, как мы хотели бы, но точно в верном направлении. И мир будет — несмотря на противодействие всем ястребам этого мира!!!", — подчеркнул народный депутат.

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что сетью ходят "сенсации" от иностранных журналистов о якобы закрытых совещаниях у Президента и якобы выходе из переговоров.

"Сейчас продолжается сверхсложная дипломатическая игра. В такое время любые анонимные источники — это очень опасная история. Журналисты и блогеры часто ищут хайп, но их слова становятся оружием в руках врага. Это расшатывает наше общество изнутри. Президент и глава Офиса Кирилл Буданов неоднократно подчеркивали: наш приоритет – мир. Но это не должно быть капитуляции”, — пояснил политик.

Украина, подчеркнул он, борется за достойные условия, и работа над этим идет поминутно на всех фронтах. Убежден, что украинцам нужна холодная голова и единство, а не слухи из "частных кабинетов".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так, по мнению нардепов, с заявлениями Зеленского.



