Кречмаровская Наталия
Повномасштабна війна в Україні триває фактично вже чотири роки. Мирні переговори, хоча і проводяться, але очікуваних швидких результатів не дають.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про реальні речі в Україні.
Народний депутат розповів, що і українська, і російська військові системи — однакові. Ті ж ТЦК (там просто воєнкомати), ті ж протоколи, закони, та ж воєнна школа, ті ж статути і так далі, пояснив політик.
Нардеп зазначив, що в Україні насильна мобілізація почалась у 2023-му — “така прямо з бусіками, побиттям, насильством, продовжуватись вже скоро буде третій рік”.
В Росії, за його словами, — ще не починалась. У РФ мобілізовують зараз через гроші, виплати і можливості піти служити, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Народний депутат зауважив, що сотні тисяч смертей російських солдатів нічого не змінило, це вже побачили. Їм — ок, зазначає політик, люди там сприймають це нормально — ніякої революційної ситуації немає, і не буде.
