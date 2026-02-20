“Потужні заяви Зеленського повністю розбиває реальність”: нардеп про “вбивство народу та країни”

Повномасштабна війна в Україні триває фактично вже чотири роки. Мирні переговори, хоча і проводяться, але очікуваних швидких результатів не дають.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про реальні речі в Україні.

“Всі ці потужні заяви нашого Зеленського про те, що ми можемо воювати ще сто років, що він ще молодий, а Путін — ні. Що ми ще можемо мобілізувати мільйон людей. Що Росія от от розвалиться. Ну ви чули їх самі. І читаєте кожен день. Вони ж розбиваються от об що”, — зазначив політик.

Народний депутат розповів, що і українська, і російська військові системи — однакові. Ті ж ТЦК (там просто воєнкомати), ті ж протоколи, закони, та ж воєнна школа, ті ж статути і так далі, пояснив політик.

Нардеп зазначив, що в Україні насильна мобілізація почалась у 2023-му — “така прямо з бусіками, побиттям, насильством, продовжуватись вже скоро буде третій рік”.

В Росії, за його словами, — ще не починалась. У РФ мобілізовують зараз через гроші, виплати і можливості піти служити, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

“А тепер питання до потужника: якщо вони почнуть? Який наш план? Якщо наша система це робить три роки і у нас в разів 5 менше населення. То скільки зможе робити Росія? І, наприклад, якщо вони починають, то що ми?”, — цікавиться політик.

Народний депутат зауважив, що сотні тисяч смертей російських солдатів нічого не змінило, це вже побачили. Їм — ок, зазначає політик, люди там сприймають це нормально — ніякої революційної ситуації немає, і не буде.

“Просто який наш план? Ще більше наших людей мобілізувати? А скільки людей взагалі у нас залишиться? Прямо зараз нас мільйонів 30 вже. Ми вже не найбільший народ Східної Європи. Ще трохи і нас менше стане ніж румун. Єдина розумна річ, яка є зараз — мир. Все інше — це вбивство народу та країни”, — підсумував народний депутат.

