"Потужные заявления Зеленского полностью разбивает реальность": нардеп об "убийстве народа и страны"

Полномасштабная война в Украине продолжается фактически четыре года. Мирные переговоры хотя и проводятся, но ожидаемых быстрых результатов не дают.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о реальных вещах в Украине.

"Все эти потужные заявления нашего Зеленского о том, что мы можем воевать еще сто лет, что он еще молод, а Путин — нет. Что мы еще можем мобилизовать миллион людей. Что Россия вот-вот развалится. Ну вы слышали их сами. И читаете каждый день. Они же разбиваются вот обо что", — отметил политик.

Народный депутат рассказал, что и украинская, и российская военные системы – одинаковые. Те же ТЦК (там просто военкоматы), те же протоколы, законы, та же военная школа, те же уставы и так далее, объяснил политик.

Нардеп отметил, что в Украине насильственная мобилизация началась в 2023-м — "такая прямо с бусиками, избиением, насилием, продолжаться уже скоро будет третий год".

В России, по его словам, еще не начиналась. В РФ мобилизуют сейчас из-за денег, выплат и возможностей пойти служить, чтобы избежать уголовной ответственности.

"А теперь вопрос к потужнику: если они начнут? Какой наш план? Если наша система это делает три года и у нас в 5 раз меньше населения. То сколько сможет делать Россия? И, например, если они начинают, то что мы?", — интересуется политик.

Народный депутат отметил, что сотни тысяч смертей российских солдат ничего не изменило, это уже увидели. Им – ок, отмечает политик, люди там воспринимают это нормально – никакой революционной ситуации нет, и не будет.

"Просто какой наш план? Еще больше наших людей мобилизовать? А сколько людей вообще у нас останется? Прямо сейчас нас миллионов 30 уже. Мы уже не самый большой народ Восточной Европы. Еще немного и нас меньше станет чем румын. Единственная разумная вещь, которая есть сейчас — мир. Все остальное — это убийство народа и страны", — подытожил народный депутат.

