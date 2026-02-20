Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Полномасштабная война в Украине продолжается фактически четыре года. Мирные переговоры хотя и проводятся, но ожидаемых быстрых результатов не дают.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о реальных вещах в Украине.
Народный депутат рассказал, что и украинская, и российская военные системы – одинаковые. Те же ТЦК (там просто военкоматы), те же протоколы, законы, та же военная школа, те же уставы и так далее, объяснил политик.
Нардеп отметил, что в Украине насильственная мобилизация началась в 2023-м — "такая прямо с бусиками, избиением, насилием, продолжаться уже скоро будет третий год".
В России, по его словам, еще не начиналась. В РФ мобилизуют сейчас из-за денег, выплат и возможностей пойти служить, чтобы избежать уголовной ответственности.
Народный депутат отметил, что сотни тысяч смертей российских солдат ничего не изменило, это уже увидели. Им – ок, отмечает политик, люди там воспринимают это нормально – никакой революционной ситуации нет, и не будет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Гончаренко, вызвало у Зеленского истерику.