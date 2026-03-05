Мирное соглашение по Украине разваливается: в Раде уже не скрывают от украинцев масштабы проблемы

Мировые СМИ все чаще сообщают о том, что европейские столицы сопротивляются ускоренной европейской интеграции Украины. В Раде объяснили, чем опасна подобная ситуация.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, дело уже не только в позиции Венгрии. По информации глобальных медиа, пояснил политик, против принципа "обратного расширения", когда страна обретает членство, а затем выполняет все необходимые обязательства, теперь выступают даже наши ближайшие союзники — Германия и Франция.

"На самом деле это очень серьезная проблема. Такой подход ставит под сомнение одно из базовых условий мирного соглашения, по которому Украина получала гарантии вступления в ЕС до 2027 года. Это рассматривалось нашей страной как одна из фундаментальных гарантий долгосрочной безопасности и развития. И в то же время наши европейские партнеры откровенно говорят, что условия нынешнего мирного соглашения их не устраивают, а потенциальное завершение войны повысит угрозы их восточному флангу”, — отметил народный депутат.

Политик удержался от громких характеристик позиции партнеров Украины. Он объяснил, что они, прежде всего, действуют в собственных интересах. Однако, по его словам, такая позиция европейских столиц ставит новую задачу нашей дипломатии.

"Нужно наращивать работу не только с Европейской Комиссией, но и на уровне отдельных стран. Убеждать их поддержать предложение Европейской Комиссии и снять блок на ускоренную евроинтеграцию Украины и завершение войны. Подчеркнуть, что за более чем 4 лет войны это решение мы уже давно "заслужили", — отметил он.

Политик подчеркнул, что нужно четко донести до партнеров украинский интерес – это мир и европейская интеграция.

"Чем быстрее он наступит, тем, на самом деле, проще будет вхождение Украины в ЕС и надежнее их "восточные границы". И, наоборот, затягивание с решением обеих задач только повысит уровень опасности: военной, социальной, экономической. А что касается преодоления коррупции, выполнения других наших "домашних задач", убежден, мы с этим справимся. ЕС, это категорические требования украинского общества", — подытожил политик.

