logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мирное соглашение по Украине разваливается: в Раде уже не скрывают от украинцев масштабы проблемы
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирное соглашение по Украине разваливается: в Раде уже не скрывают от украинцев масштабы проблемы

Народный депутат Гетманцев о сложностях со вступлением Украины в ЕС

5 марта 2026, 13:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мировые СМИ все чаще сообщают о том, что европейские столицы сопротивляются ускоренной европейской интеграции Украины. В Раде объяснили, чем опасна подобная ситуация.

Мирное соглашение по Украине разваливается: в Раде уже не скрывают от украинцев масштабы проблемы

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, дело уже не только в позиции Венгрии. По информации глобальных медиа, пояснил политик, против принципа "обратного расширения", когда страна обретает членство, а затем выполняет все необходимые обязательства, теперь выступают даже наши ближайшие союзники — Германия и Франция.

"На самом деле это очень серьезная проблема. Такой подход ставит под сомнение одно из базовых условий мирного соглашения, по которому Украина получала гарантии вступления в ЕС до 2027 года. Это рассматривалось нашей страной как одна из фундаментальных гарантий долгосрочной безопасности и развития. И в то же время наши европейские партнеры откровенно говорят, что условия нынешнего мирного соглашения их не устраивают, а потенциальное завершение войны повысит угрозы их восточному флангу”, — отметил народный депутат.

Политик удержался от громких характеристик позиции партнеров Украины. Он объяснил, что они, прежде всего, действуют в собственных интересах. Однако, по его словам, такая позиция европейских столиц ставит новую задачу нашей дипломатии.

"Нужно наращивать работу не только с Европейской Комиссией, но и на уровне отдельных стран. Убеждать их поддержать предложение Европейской Комиссии и снять блок на ускоренную евроинтеграцию Украины и завершение войны. Подчеркнуть, что за более чем 4 лет войны это решение мы уже давно "заслужили", — отметил он.

Политик подчеркнул, что нужно четко донести до партнеров украинский интерес – это мир и европейская интеграция.

"Чем быстрее он наступит, тем, на самом деле, проще будет вхождение Украины в ЕС и надежнее их "восточные границы". И, наоборот, затягивание с решением обеих задач только повысит уровень опасности: военной, социальной, экономической. А что касается преодоления коррупции, выполнения других наших "домашних задач", убежден, мы с этим справимся. Мы с этим справимся. Мы с этим справимся. Мы с этим справимся. Мы с этим справимся. ЕС, это категорические требования украинского общества”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде ответили на ультиматум ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil/11460
Теги:

Новости

Все новости