В России не устают напоминать, что, по мнению Кремля, стало настоящими причинами начинать против Украины так называемую "СВО", традиционно заявляя, что во всем виновата украинская власть.

По словам министра Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, одной из причин конфликта в Украине является "нынешний режим в Киеве", сообщает "Интерфакс". По его словам, Москву не устроит урегулирование "украинского конфликта", что предполагает сохранение нынешней власти.

"Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских демократов, не вижу ничего, что конструктивно могло бы восприниматься с прицелом на какой-то прогресс на переговорах. Президент Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному урегулированию, но поскольку киевский режим к этому не готов, то мы будем достигать целей СВО "на земле", что сейчас и происходит", — сказал министр.

Высокопоставленное чиновник РФ отметил, что американская сторона видит необходимым все же урегулирование вопроса путем признания реалий "на земле" и полного освобождения Донбасса, в полном соответствии с задачами так называемой “СВО”. При этом, по словам Лаврова, американцы вроде бы понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта.

Вторая первопричина войны, по словам главы российского МИДа, это наличие якобы нацистского режима в Киеве.

"А его как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность. На его территорию собираются завезти какие-то стабилизационные силы, — это по сути будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу РФ, — мы по этому поводу уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим (…) – это серьезная проблема. Это не просто, как сейчас говорят: "давайте по линии столкновения остановимся, и все будет хорошо". Это не так", — подчеркнул Лавров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему разваливается мирное соглашение.