Кречмаровская Наталия
В России не устают напоминать, что, по мнению Кремля, стало настоящими причинами начинать против Украины так называемую "СВО", традиционно заявляя, что во всем виновата украинская власть.
Сергей Лавров.
По словам министра Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, одной из причин конфликта в Украине является "нынешний режим в Киеве", сообщает "Интерфакс". По его словам, Москву не устроит урегулирование "украинского конфликта", что предполагает сохранение нынешней власти.
Высокопоставленное чиновник РФ отметил, что американская сторона видит необходимым все же урегулирование вопроса путем признания реалий "на земле" и полного освобождения Донбасса, в полном соответствии с задачами так называемой “СВО”. При этом, по словам Лаврова, американцы вроде бы понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта.
Вторая первопричина войны, по словам главы российского МИДа, это наличие якобы нацистского режима в Киеве.
