В Раді розповіли правду про війну в Україні: назвали кардинальну помилку Зеленського

Російська сторона заявляє, що Київ не хоче миру, тому будуть далі проводити так звану “СВО”, щоб досягти поставлених цілей. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що Росія й не хотіла ніякого миру, а лише торгувалася, щоб виграти час. А війна в Ірані та криза з нафтою додала впевненості Росії. За словами народного депутата, Путін буде визначатися з подальшими кроками після завершення війни в Ірані. Однак є питання до українського бажання.

“Насправді є відчуття, що Зеленський от такого реального миру, без параду на Червоній площі, без репарацій не хоче. Адже він продовжує бути президентом, виборів немає… І особливо коли в нас “з'являються якісь карти”..., то взагалі в Зеленського будь-яке пропадає бажання до миру… Це кардинальна помилка”, — зазначив політик.

За його словами, як раз і треба домовлятися, коли на руках “є карти”. Гончаренко нагадав, що було безліч можливостей домовитися.

“Але як тільки Зеленський бачив, що в нас десь щось вдається, то повертався до максималістських цілей. Але далі виходить, що стає гірше, гірше, гірше. А що будемо робити, якщо у Росії проведуть мобілізацію… чи активніше залучатимуть іноземців… Нам треба зупиняти цю війну якомога скоріше. Нам не підходить нескінченна війна. Сьогодні під час війни в Ірані цього вікна можливостей не буде. Але як тільки війна в Ірані завершиться, нам потрібно терміново домовлятися. Терміново. І оце й має бути наше завдання”, — переконаний політик.

За його словами, неприйнятно, коли займаються урапатріотизмом на костях людей, які помирають кожен день.

“Треба казати правду. А правда така. Україні потрібен мир”, — підсумував політик.

