logo_ukra

BTC/USD

73958

ETH/USD

2324.03

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді розповіли правду про війну в Україні: назвали кардинальну помилку Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді розповіли правду про війну в Україні: назвали кардинальну помилку Зеленського

Народний депутат Гончаренко пояснив, чому Україні потрібен мир

16 березня 2026, 21:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська сторона заявляє, що Київ не хоче миру, тому будуть далі проводити так звану “СВО”, щоб досягти поставлених цілей. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що Росія й не хотіла ніякого миру, а лише торгувалася, щоб виграти час. А війна в Ірані та криза з нафтою додала впевненості Росії. За словами народного депутата, Путін буде визначатися з подальшими кроками після завершення війни в Ірані. Однак є питання до українського бажання. 

“Насправді є відчуття, що Зеленський от такого реального миру, без параду на Червоній площі, без репарацій не хоче. Адже він продовжує бути президентом, виборів немає… І особливо коли в нас “з'являються якісь карти”..., то взагалі в Зеленського будь-яке пропадає бажання до миру… Це кардинальна помилка”, — зазначив політик.

За його словами, як раз і треба домовлятися, коли на руках “є карти”. Гончаренко нагадав, що було безліч можливостей домовитися.

“Але як тільки Зеленський бачив, що в нас десь щось вдається, то повертався до максималістських цілей. Але далі виходить, що стає гірше, гірше, гірше. А що будемо робити, якщо у Росії проведуть мобілізацію… чи активніше залучатимуть іноземців… Нам треба зупиняти цю війну якомога скоріше. Нам не підходить нескінченна війна. Сьогодні під час війни в Ірані цього вікна можливостей не буде. Але як тільки війна в Ірані завершиться, нам потрібно терміново домовлятися. Терміново. І оце й має бути наше завдання”, — переконаний політик. 

За його словами, неприйнятно, коли займаються урапатріотизмом на костях людей, які помирають кожен день.

“Треба казати правду. А правда така. Україні потрібен мир”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який шокуючий прогноз озвучено нардепам. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yj9K614G2bc
Теги:

Новини

Всі новини