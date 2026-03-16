Война с Россией В Раде рассказали правду о войне в Украине: назвали кардинальную ошибку Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде рассказали правду о войне в Украине: назвали кардинальную ошибку Зеленского

Народный депутат Гончаренко объяснил, почему Украине нужен мир

16 марта 2026, 21:16
Кречмаровская Наталия

Российская сторона заявляет, что Киев не хочет мира, поэтому будут дальше проводить так называемую СВО, чтобы достичь поставленных целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что Россия не хотела никакого мира, а только торговалась, чтобы выиграть время. А война в Иране и кризис с нефтью добавил уверенности России. По словам народного депутата, Путин будет определяться с последующими шагами после завершения войны в Иране. Однако есть вопросы к украинскому желанию.

"На самом деле есть ощущение, что Зеленский вот такого реального мира, без парада на Красной площади, без репараций не хочет. Ведь он продолжает быть президентом, выборов нет... И особенно когда у нас "появляются какие-то карты"... то вообще у Зеленского любое пропадает желание к миру... Это кардинальная ошибка", — отметил политик.

По его словам, как раз и нужно договариваться, когда на руках есть карты. Гончаренко напомнил, что было множество возможностей договориться.

"Но как только Зеленский видел, что у нас где-то удается, то возвращался к максималистским целям. Но дальше получается, что становится хуже, хуже, хуже. А что будем делать, если в России проведут мобилизацию... или активнее будут привлекать иностранцев... Нам нужно останавливать эту войну как можно скорее. Нам не подходит нескончаемая война. Сегодня во время войны в Иране этого окна возможностей не будет. Но как только война в Иране завершится, нам нужно срочно договариваться. Срочно. И вот и должна быть наша задача”, — убежден политик.

По его словам, неприемлемо, когда занимаются урапатриотизмом на костях умирающих каждый день людей.

"Надо говорить правду. А правда такая. Украине нужен мир", — подытожил политик.

Украине нужен мир



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yj9K614G2bc
