За последний месяц фактически не было сдвигов по вопросу приближения мира в Украине. Мирные переговоры "на паузе", а от российской стороны глава МИД РФ Сергей Лавров вообще заявил, что Киев отказывается от мирного урегулирования, поэтому Россия продолжает достижение целей так называемой "СВО" на фронте. О нежелании украинской делегации искать компромисс намекнули и в Верховной Раде.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что украинская сторона заявляет о проблемах с переговорным процессом из-за повышения цен на нефть.

"Но при этом мы слышим заявления Трампа, что это Украина сейчас помехой мирному соглашению. Мне кажется, что сейчас наша власть и делегация ищут любые способы и оправдания, чтобы продолжать войну. Так что снова говорю, что готова присоединиться к переговорной группе. Возможно, если в переговорной группе будут новые люди – нам не мешать нефть и ее цена?”, — отметила народная депутат.

Россия, по словам народного депутата Гончаренко, и не хотела никакого мира, а только торговалась, чтобы выиграть время. А война в Иране и кризис с нефтью добавил уверенности России. По словам народного депутата, Путин будет определяться с последующими шагами после завершения войны в Иране. Однако есть вопросы к украинскому желанию.

Политик поделился ощущением, что зеленый реального мира, без парада на Красной площади, без репараций не хочет. По словам Гончаренко, он продолжает быть президентом, выборов нет. А особенно, когда у Украины появляются какие-то карты, то вообще у Зеленского пропадает любое желание к миру.