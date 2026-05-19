В ОП назвали строки, коли Путін оголосить загальну мобілізацію

В Офісі президента України вважають, що російський диктатор Володимир Путін після виборів до Держдуми може оголосити загальну мобілізацію в країні. Відповідну заяву в інтерв'ю "24 Каналу" зробив керівник Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

"Цілком можливо. Ми не виключаємо можливого розвитку таких подій", — зазначив Пасіла у розмові з журналістами, коли мова зайшла про вірогідність нової хвилі мобілізації в РФ.

На уточнююче запитання, чи готується Україна до такого сценарію та як планує йому протидіяти, керівник ОП наголосив, що влада враховує таку ймовірність.

"Ми не виключаємо такої можливості й будемо відповідно реагувати", — сказав Паліса.

Він не уточнив, які саме заходи можуть бути застосовані у разі реалізації такого сценарію з боку Кремля.

Варто зазначити, у ході цієї ж розмови Павло Паліса зазначив, що наразі питання зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18-22 річним чоловікам.

"На цей момент питання пониження мобілізаційного віку та обмеження для згаданої вами категорії 18-22 роки стосовного виїзду за кордон за поточної обстановки не розглядається", – зауважив Паліса.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за останні 3-4 місяці кількість груп оповіщення в Києві зросла на 40%, як і штатна кількість людей у них. Це відбувається тому, що є вимога підсилення мобілізаційних заходів. Відповідну заяву зробив т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК Валерій Кравченко на засіданні депутатської ТСК, яку транслював нардеп Олексій Гончаренко.