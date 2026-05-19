В ОП назвали строки, коли Путін оголосить загальну мобілізацію

Кравцев Сергей
В Офісі президента України вважають, що російський диктатор Володимир Путін після виборів до Держдуми може оголосити загальну мобілізацію в країні. Відповідну заяву в інтерв'ю "24 Каналу" зробив керівник Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.
На уточнююче запитання, чи готується Україна до такого сценарію та як планує йому протидіяти, керівник ОП наголосив, що влада враховує таку ймовірність.
Він не уточнив, які саме заходи можуть бути застосовані у разі реалізації такого сценарію з боку Кремля.
Варто зазначити, у ході цієї ж розмови Павло Паліса зазначив, що наразі питання зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18-22 річним чоловікам.
Читайте також на порталі "Коментарі" — за останні 3-4 місяці кількість груп оповіщення в Києві зросла на 40%, як і штатна кількість людей у них. Це відбувається тому, що є вимога підсилення мобілізаційних заходів. Відповідну заяву зробив т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК Валерій Кравченко на засіданні депутатської ТСК, яку транслював нардеп Олексій Гончаренко.