В ОП назвали сроки, когда Путин объявит общую мобилизацию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Офисе президента Украины считают, что российский диктатор Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране. Соответствующее заявление в интервью "24 Каналу" сделал руководитель Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
На уточняющий вопрос, готовится ли Украина к такому сценарию и как планирует ему противодействовать, руководитель ОП подчеркнул, что власть учитывает такую вероятность.
Он не уточнил, какие именно меры могут быть применены при реализации такого сценария со стороны Кремля.
Следует отметить, что в ходе этого разговора Павел Палиса отметил, что в настоящее время вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18-22-летним мужчинам.
Читайте на портале "Комментарии" — за последние 3-4 месяца количество групп оповещения в Киеве выросло на 40%, как и штатное количество людей в них. Это происходит потому, что есть требование усиления мобилизационных мер. Соответствующее заявление сделал в.и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко на заседании депутатской ВСК, которую транслировал нардеп Алексей Гончаренко.