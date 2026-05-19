В ОП назвали сроки, когда Путин объявит общую мобилизацию

В Офисе президента Украины считают, что российский диктатор Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране. Соответствующее заявление в интервью "24 Каналу" сделал руководитель Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

"Вполне возможно. Мы не исключаем возможное развитие таких событий", — отметил Пасила в разговоре с журналистами, когда речь зашла о вероятности новой волны мобилизации в РФ.

На уточняющий вопрос, готовится ли Украина к такому сценарию и как планирует ему противодействовать, руководитель ОП подчеркнул, что власть учитывает такую вероятность.

"Мы не исключаем такой возможности и будем реагировать соответственно", — сказал Палиса.

Он не уточнил, какие именно меры могут быть применены при реализации такого сценария со стороны Кремля.

Следует отметить, что в ходе этого разговора Павел Палиса отметил, что в настоящее время вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18-22-летним мужчинам.

"На данный момент вопрос понижения мобилизационного возраста и ограничения для упомянутой вами категории 18-22 года относительно выезда за границу при текущей обстановке не рассматривается", — отметил Палиса.

