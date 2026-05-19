В ОП далі пряму відповідь, чи буде зниження мобілізаційного віку

Міністр оборони Михайло Федоров запускає масштабну реформу Сил оборони. На тлі цього лунали припущення, що в Україні можуть знизити мобілізаційний вік та обмежити виїзд за кордон чоловікам 18-22 років.

Заступник керівника ОП, бригадний генерал Павло Паліса в ефірі "24 Каналу" зазначив, наразі питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18-22 річним чоловікам.

"На цей момент питання пониження мобілізаційного віку та обмеження для згаданої вами категорії 18-22 роки стосовного виїзду за кордон за поточної обстановки не розглядається", – зауважив Паліса.

Посадовець допустив, що за певних обставин ці рішення можуть розглядати. Але наразі це виключено.

За словами Павла Паліси, все буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент питання не розглядається. Навіть не піднімається стосовно оцінки та ризиків, наголосив заступник керівника ОП.

