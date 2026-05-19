Головна Новини Суспільство Війна з Росією В ОП далі пряму відповідь, чи буде зниження мобілізаційного віку
В ОП далі пряму відповідь, чи буде зниження мобілізаційного віку

Павло Паліса наголосив, що ті чи інші рішення щодо мобілізації будуть ухвалюватися залежно від ситуації на фронті

19 травня 2026, 09:50
Кравцев Сергей

Міністр оборони Михайло Федоров запускає масштабну реформу Сил оборони. На тлі цього лунали припущення, що в Україні можуть знизити мобілізаційний вік та обмежити виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. 

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Заступник керівника ОП, бригадний генерал Павло Паліса в ефірі "24 Каналу" зазначив, наразі питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18-22 річним чоловікам.

"На цей момент питання пониження мобілізаційного віку та обмеження для згаданої вами категорії 18-22 роки стосовного виїзду за кордон за поточної обстановки не розглядається", – зауважив Паліса.

Посадовець допустив, що за певних обставин ці рішення можуть розглядати. Але наразі це виключено.

За словами Павла Паліси, все буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент питання не розглядається. Навіть не піднімається стосовно оцінки та ризиків, наголосив заступник керівника ОП.

Читайте також на порталі "Коментарі" — випадки силової мобілізації в Україні непоодинокі. У 2025-2026 роках порушення прав людини про мобілізації зросли в сотні разів.  Народні депутати вказують на зловживання ТЦК і зазначають, що потрібні кардинальні законодавчі зміни. У ТЦК пояснюють силову мобілізацію вимушеним кроком через те, що чоловіки масово уникають виконання своїх обов'язків. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли вдасться ліквідувати “бусифікацію”.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Україні під час загальної мобілізації інколи виникають суперечки навколо дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Одне з питань, яке може турбувати військовозобов’язаних, це скільки часу людина може перебувати у ТЦК після затримання або складання адміністративного протоколу.




