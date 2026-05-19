В ОП далее прямой ответ, будет ли снижение мобилизационного возраста

Министр обороны Михаил Федоров запускает масштабную реформу сил обороны. На фоне этого звучали предположения о том, что в Украине могут снизить мобилизационный возраст и ограничить выезд за границу мужчинам 18-22 лет.

Заместитель руководителя ОП, бригадный генерал Павел Палиса в эфире "24 Канала" отметил, что вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18-22-летним мужчинам.

"На данный момент вопрос понижения мобилизационного возраста и ограничения для упомянутой вами категории 18-22 года относительно выезда за границу при текущей обстановке не рассматривается", — отметил Палиса.

Чиновник допустил, что при определенных обстоятельствах эти решения могут рассматриваться. Но сейчас это исключено.

По словам Павла Палисы, все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент вопрос не рассматривается. Даже не поднимается по оценке и рискам, отметил заместитель руководителя ОП.

