Главная Новости Общество Война с Россией В ОП далее прямой ответ, будет ли снижение мобилизационного возраста
НОВОСТИ

В ОП далее прямой ответ, будет ли снижение мобилизационного возраста

Павел Палиса подчеркнул, что те или иные решения по мобилизации будут приниматься в зависимости от ситуации на фронте

19 мая 2026, 09:50
Кравцев Сергей

Министр обороны Михаил Федоров запускает масштабную реформу сил обороны. На фоне этого звучали предположения о том, что в Украине могут снизить мобилизационный возраст и ограничить выезд за границу мужчинам 18-22 лет.

Заместитель руководителя ОП, бригадный генерал Павел Палиса в эфире "24 Канала" отметил, что вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18-22-летним мужчинам.

"На данный момент вопрос понижения мобилизационного возраста и ограничения для упомянутой вами категории 18-22 года относительно выезда за границу при текущей обстановке не рассматривается", — отметил Палиса.

Чиновник допустил, что при определенных обстоятельствах эти решения могут рассматриваться. Но сейчас это исключено.

По словам Павла Палисы, все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент вопрос не рассматривается. Даже не поднимается по оценке и рискам, отметил заместитель руководителя ОП.

Читайте на портале "Комментарии" — случаи силовой мобилизации в Украине не единичны. В 2025-2026 годах нарушения прав человека о мобилизации выросли в сотни раз. Народные депутаты указывают на злоупотребление ТЦК и отмечают, что нужны кардинальные законодательные изменения. В ТЦК объясняют силовую мобилизацию вынужденным шагом из-за того, что мужчины массово избегают выполнения своих обязанностей. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда удастся ликвидировать "бусификацию".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине во время всеобщей мобилизации иногда возникают споры вокруг действий территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Один из вопросов, который может беспокоить военнообязанных, это, сколько времени человек может находиться в ТЦК после задержания или составления административного протокола.




