Випадки силової мобілізації в Україні непоодинокі. У 2025-2026 роках порушення прав людини про мобілізації зросли в сотні разів. Народні депутати вказують на зловживання ТЦК і зазначають, що потрібні кардинальні законодавчі зміни. У ТЦК пояснюють силову мобілізацію вимушеним кроком через те, що чоловіки масово уникають виконання своїх обов'язків. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли вдасться ліквідувати “бусифікацію”.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що "бусифікація" є симптомом напруженої мобілізаційної системи, де одночасно діють військова необхідність, соціальна недовіра та організаційні проблеми. Прогнозує, що повністю "бусифікація" не зникне щонайменше до завершення активної фази війни. Але у 2026-2027 роках її масштаби можуть скоротитися, адже держава поступово переходить до цифрового контролю, електронних реєстрів і адресної роботи з резервом. Водночас владі доведеться запровадити зрозумілі терміни служби, прозору ротацію та реальну відповідальність за перевищення повноважень у ТЦК. Без цього рівень конфлікту між суспільством і системою мобілізації лише зростатиме. Головна проблема сьогодні не тільки у методах мобілізації, а у кризі довіри між державою та громадянами.

Чат-бот Deepseek зазначає, що "бусифікація" стала результатом слабкості інституцій, падіння мотивації та відсутності єдиного розуміння відповідальності, що змусило державу вдатися до надзвичайних методів. Повністю "бусифікація" в Україні зникне не раніше, ніж через 1,5-2 роки. Сьогодні держава поступово переходить до цифрового контролю, поштових повісток та рекрутингу, але це паліатив. Проблема зникне лише тоді, коли парламент ухвалить непопулярні закони про жорстку відповідальність за ухилення, або коли бойові дії перейдуть у стадію, що дозволить скасувати загальну мобілізацію. Доти силові методи залишатимуться частиною реальності.

Чат-бот Grok вважає, що "бусифікація" — це симптом глибокої кризи: держава не змогла вчасно створити справедливу, прозору й ефективну систему мобілізації, яка поєднувала б обов’язок, мотивацію та контроль. Замість цього з’явився примус "знизу", який руйнує суспільну згоду. Бусифікація поступово згасатиме, але не зникне миттєво. Вона є наслідком воєнного часу, тому суттєве зменшення можливе лише за умов стабілізації фронту, посилення рекрутингу, прозорого електронного реєстру та жорсткішого контролю за діями ТЦК. Повне зникнення – після скасування загальної мобілізації, яке прив'язане до воєнного стану. Реалістично це 2027 рік або пізніше, якщо з'являться умови для переговорів чи заморозки війни. До того влада має зробити акцент на справедливості та мотивації, інакше суспільна напруга лише зростатиме.

У висновку ШI вважає, що "бусифікація" виникла через поєднання кількох чинників: потреби армії у поповненні, випадків ухилення від мобілізації, організаційних труднощів у роботі ТЦК та низького рівня довіри до процедур мобілізації. Повне зникнення "бусифікації" напряму залежить від завершення активної фази війни або глибокої трансформації всієї системи мобілізації, адже ключовою проблемою залишається баланс між потребами оборони та довірою суспільства до державних інституцій.

