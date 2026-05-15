“Суспільство може вибухнути будь-якої миті”: в Раді попередили про наслідки порушень при мобілізації

Проблеми з мобілізацією в Україні поглиблюються. Щодня в мережі інтернет з’являється багато відео силової мобілізації. Про необхідність ліквідації такого явища, як “бусифікація” говорив і президент України Володимир Зеленський. Міністерство оборони готує зміни мобілізаційних процесів. В Раді зауважили, о рішення потрібні ґрунтовні, адже суспільство може вибухнути.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Павленко розповів, що питання мобілізації, СЗЧ потребуватиме серйозних законодавчих змін. І такі законопроєкти, як за його словами, зазначив міністр оборони, будуть готові до передачі Верховній Раді з липня 2026 року.

“До липня буде ситуація залишатися такою, як є — в роботі ТЦК. Ми тут теж розуміємо, скільки є порушень прав людини в процесі мобілізації. Про це повідомляв навіть Уповноважений з прав людини у своєму звіті. Це одна з ключових важливих проблем 2025-го та 2026 року. Кількість порушень зросла в сотні разів і зростає постійно. Тому тут або міністерство і влада вийде з конкретними пропозиціями, або якась історія може просто підірвати ситуацію всередині країни”, — зазначив нардеп.

Політик підкреслив, що таких історій (порушень під час мобілізації, — ред.) щодня відбувається дуже багато. Як, за його словами, ситуація, коли мобілізували батька на вулиці, а вдома залишилась сама 7-річна дитина.

“Якби з дитиною щось трапилось — вона не змогла вийти з квартири, не покликала б сусідів, загинула б, то це точно викликало б соціальний вибух. І така ситуація може статися у будь-який момент”, — зауважив політик.

Тому, зазначив він, звернення сьогодні і до президента, і до Міністерства оборони, і до уряду в цілому — “ваша сьогодні відповідальність — навести порядок в мобілізації”.

За його словами, потрібні законодавчі рішення, а не “косметичні”. Нардеп висловив сподівання, що мудрість та професійна робота випередить соціальний вибух в цьому питанні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про скасування бронювань від мобілізації.



