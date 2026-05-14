Бронювання від мобілізації скасують: в Раді розповіли, що потрібно змінити

В Україні говорили про скасування бронювання від мобілізації працівників для підприємств, які не залучені безпосередньо до оборонно-промислового комплексу. В Раді цю інформацію спростовували.

Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, чи взагалі потрібна така кількість заброньованих. Вона, з посиланням на інформацію Міністерства економіки, повідомила, що станом на початок 2026 року було заброньовано 1 млн 300 осіб. За її словами, бронювати потрібно не тільки працівників оборонно-промислового комплексу.

Нардепка підкреслила, що потрібно бронювати працівників різних галузей, адже триває активно підготовка до нового опалювального сезону.

“Зараз і на рівні громад, і на рівні областей, і на рівні центральних органів виконавчої влади мобілізуються всі ресурси, всі рішення для того, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури та забезпечити людей взимку, відповідно, і теплом, і електроенергією після тих масштабних руйнувань, які завдала Росія”, — пояснила вона.

Також нардепка підкреслила, що для ефективної підготовки потрібні люди, які мають щоденно працювати, відновлювати таку інфраструктуру. Нагадала шуляк і про комунальні служби, які просто підтримують життєдіяльність країни.

“Тут здебільшого питання до того, щоб все-таки таке бронювання було справедливим, знову повертаємось до питання справедливості, щоб воно було обґрунтованим, щоб там не було зловживань, щоб не було фіктивного бронювання. І тут, я думаю, що в нас вже синхронізовані певні цифрові інструменти, за допомогою яких перевіряється, чи людина працевлаштована, чи там нараховуються відповідні податки тощо, щоб не було зловживань”, — підсумувала нардепка.

