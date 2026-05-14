Бронювання від мобілізації скасують: в Раді розповіли, що потрібно змінити

Кречмаровская Наталия
В Україні говорили про скасування бронювання від мобілізації працівників для підприємств, які не залучені безпосередньо до оборонно-промислового комплексу. В Раді цю інформацію спростовували.
Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, чи взагалі потрібна така кількість заброньованих. Вона, з посиланням на інформацію Міністерства економіки, повідомила, що станом на початок 2026 року було заброньовано 1 млн 300 осіб. За її словами, бронювати потрібно не тільки працівників оборонно-промислового комплексу.
Нардепка підкреслила, що потрібно бронювати працівників різних галузей, адже триває активно підготовка до нового опалювального сезону.
Також нардепка підкреслила, що для ефективної підготовки потрібні люди, які мають щоденно працювати, відновлювати таку інфраструктуру. Нагадала шуляк і про комунальні служби, які просто підтримують життєдіяльність країни.
