Кречмаровская Наталия
В Украине говорили об отмене бронирования от мобилизации работников для предприятий, которые не привлечены непосредственно в оборонно-промышленный комплекс. В Раде эту информацию опровергали.
Народная депутат Елена Шуляк рассказала, нужно ли вообще такое количество забронированных. Она, со ссылкой на информацию Министерства экономики, сообщила, что на начало 2026 года было забронировано 1 млн 300 человек. По ее словам, нужно бронировать не только работников оборонно-промышленного комплекса.
Нардепка подчеркнула, что нужно бронировать работников разных отраслей, ведь продолжается активно подготовка к новому отопительному сезону.
Также нардепка подчеркнула, что для эффективной подготовки нужны люди, которые должны ежедневно работать, восстанавливать такую инфраструктуру. Напомнила коршун и о коммунальных службах, которые просто поддерживают жизнедеятельность страны.
