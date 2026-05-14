Бронирование от мобилизации отменят: в Раде рассказали, что нужно изменить

В Украине говорили об отмене бронирования от мобилизации работников для предприятий, которые не привлечены непосредственно в оборонно-промышленный комплекс. В Раде эту информацию опровергали.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народная депутат Елена Шуляк рассказала, нужно ли вообще такое количество забронированных. Она, со ссылкой на информацию Министерства экономики, сообщила, что на начало 2026 года было забронировано 1 млн 300 человек. По ее словам, нужно бронировать не только работников оборонно-промышленного комплекса.

Нардепка подчеркнула, что нужно бронировать работников разных отраслей, ведь продолжается активно подготовка к новому отопительному сезону.

"Сейчас и на уровне общин, и на уровне областей, и на уровне центральных органов исполнительной власти мобилизуются все ресурсы, все решения для того, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей зимой, соответственно, и теплом, и электроэнергией после тех масштабных разрушений, причиненных Россией", — пояснила она.

Также нардепка подчеркнула, что для эффективной подготовки нужны люди, которые должны ежедневно работать, восстанавливать такую инфраструктуру. Напомнила коршун и о коммунальных службах, которые просто поддерживают жизнедеятельность страны.

"Здесь большей частью вопрос к тому, чтобы все-таки такое бронирование было справедливым, снова возвращаемся к вопросу справедливости, чтобы оно было обоснованным, чтобы там не было злоупотреблений, чтобы не было фиктивного бронирования. И здесь, я думаю, что у нас уже синхронизированы определенные цифровые инструменты, с помощью которых проверяется, трудоустроен ли человек, трудоустроен ли человек, злоупотреблений”, — подытожила нардепка.

