"Общество может взорваться в любой момент": в Раде предупредили о последствиях нарушений при мобилизации

Кречмаровская Наталия
Проблемы с мобилизацией в Украине усугубляются. Каждый день в сети Интернет появляется много видео силовой мобилизации. О необходимости ликвидации такого явления, как "бусификация", говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Министерство обороны готовит изменения мобилизационных процессов. В Раде отметили, что решения нужны основательные, ведь общество может взорваться.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Юрий Павленко рассказал, что вопрос мобилизации, СЗЧ будет нуждаться в серьезных законодательных изменениях. И такие законопроекты, как, по его словам, отметил министр обороны, будут готовы к передаче Верховной Раде с июля 2026 года.
Политик подчеркнул, что таких историй (нарушений во время мобилизации – ред.) ежедневно происходит очень много. Как, по его словам, ситуация, когда мобилизовали отца на улице, а дома остался один 7-летний ребенок.
Поэтому, отметил он, обращение сегодня и к президенту, и к Министерству обороны, и к правительству в целом – "ваша сегодня ответственность – навести порядок в мобилизации".
По его словам, нужны законодательные решения, а не "косметические". Нардеп выразил надежду на то, что мудрость и профессиональная работа опередит социальный взрыв в этом вопросе.
