"Общество может взорваться в любой момент": в Раде предупредили о последствиях нарушений при мобилизации

Проблемы с мобилизацией в Украине усугубляются. Каждый день в сети Интернет появляется много видео силовой мобилизации. О необходимости ликвидации такого явления, как "бусификация", говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Министерство обороны готовит изменения мобилизационных процессов. В Раде отметили, что решения нужны основательные, ведь общество может взорваться.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Павленко рассказал, что вопрос мобилизации, СЗЧ будет нуждаться в серьезных законодательных изменениях. И такие законопроекты, как, по его словам, отметил министр обороны, будут готовы к передаче Верховной Раде с июля 2026 года.

"До июля будет ситуация оставаться такой, как есть — в работе ТЦК. Мы здесь тоже понимаем, сколько есть нарушений прав человека в процессе мобилизации. Об этом сообщал даже Уполномоченный по правам человека в своем отчете. Это одна из ключевых важных проблем 2025-го и 2026 года. Количество нарушений выросло в сотни раз и растет постоянно. Поэтому здесь либо министерство и власть выйдет с конкретными предложениями, либо какая-нибудь история может просто взорвать ситуацию внутри страны”, — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что таких историй (нарушений во время мобилизации – ред.) ежедневно происходит очень много. Как, по его словам, ситуация, когда мобилизовали отца на улице, а дома остался один 7-летний ребенок.

"Если бы с ребенком что-то случилось — он не смог выйти из квартиры, не позвал бы соседей, погиб бы, то это точно вызвало бы социальный взрыв. И такая ситуация может произойти в любой момент", — отметил политик.

Поэтому, отметил он, обращение сегодня и к президенту, и к Министерству обороны, и к правительству в целом – "ваша сегодня ответственность – навести порядок в мобилизации".

По его словам, нужны законодательные решения, а не "косметические". Нардеп выразил надежду на то, что мудрость и профессиональная работа опередит социальный взрыв в этом вопросе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали об отмене бронирований от мобилизации.



