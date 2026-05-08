“Іншого шляху в України вже немає”: що в Раді заявили про зміни в мобілізації

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що мобілізація є невід'ємною складовою будь-якої сучасної війни. Питання, за його словами, лише в тому, за якими правилами вона проводиться.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

“Звісно, в українському суспільстві, і в тому числі серед українських депутатів, є багато нарікань стосовно існуючого процесу мобілізації. Навіть міністру оборони Федорову було задання змінити цей процес і зробити його більш справедливим. Проблема лише в тому, що за існуючих умов мало що можна змінити. Умовним косметичним ремонтом цей процес не вирішити”, — переконаний політик.

Однак, за його словами, ситуацію можна виправити — лише за рахунок докорінної зміни державного управління.

“По-перше, це питання Збройних сил. Для створення більш нормального і більш сучасного процесу мобілізації потрібно змінювати практично весь Генштаб та воєнну доктрину. Доктрину в плані використання засобів сил ураження і використання того резерву, який є на сьогодні”, — пояснив народний депутат.

Важливим, за його словами, є технології, адже солдат не повинен розглядатися як людський ресурс.

“Він повинен розглядатися як умовний працівник, який працює, в першу чергу, на технологіях, а не в землі”, — пояснив політик.

Серед необхідних змін — економічна складова України та фактично переведення економіки на воєнні рейки.

Також він вказав на фактичну зміна державного керування на рівні Кабміну.

“Адже на цей процес мобілізації будуть впливати всі, починаючи від прем'єр-міністра, який, безумовно, є складовою цієї мобілізації, і завершуючи кожним міністром. З одного боку, воно виглядає дуже складно. Я погоджуюсь, робити потрібно багато чого. Але ми вимушені це будемо зробити. Іншого шляху у нас немає. І чим скоріше ми це зрозуміємо, тим швидше у нас буде новий процес мобілізації і взагалі нова армія і нові збройні сили”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про впровадження платної відстрочки від мобілізації.



